Recordatorio. Chanampa pidió un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Caselles. No obstante, luego señaló que la actual conducción cumplió un ciclo y que Rueda debe encarnar la renovación.



Un encuentro en Chimbas se convirtió en el escenario para que escalaran los cuestionamientos de dirigentes del bloquismo hacia la presidente del partido, Graciela Caselles. Los que lanzaron los dardos fueron el intendente electo por Iglesia, Jorge Espejo, y el diputado reelecto Andrés Chanampa. En sus discursos, ambos hicieron referencia al poco acompañamiento de la fuerza política hacia algunos candidatos en los comicios provinciales. Además, volvieron a resaltar que debe haber renovación en la conducción, hablaron de ciclos cumplidos y reiteraron su apoyo a Luis Rueda, titular de la Convención, para la presidencia del año que viene. No es el primer capítulo en la pelea entre los "hombres de Rueda" y Caselles. Es que cuando el partido de la estrella definió que iba a seguir dentro del Frente Todos, el concejal electo por Capital, Alfredo Nardi, dijo que la presidente debía dar un paso al costado porque llevaba "muchos años".

El Comité de Chimbas llevó adelante la reunión con 675 dirigentes y militantes en el camping Parque Norte para celebrar los resultados obtenidos en las elecciones, señalaron en la organización. Pero a la hora de los discursos, hubo críticas a Caselles. Primero fue el turno de Espejo, quien refiriéndose a las elecciones dijo que "no ha sido fácil porque nuestro partido no nos dio la posibilidad de participar de internas". Si bien no la nombró, el tiro fue hacia Caselles, dado que el iglesiano tuvo que conformar una fuerza municipal para ganarle a Marcelo Marinero, cercano a la presidente. Por otro lado, agregó que "vamos a apoyar la renovación que se viene en la conducción del partido bloquista", haciendo alusión a la sucesión que liderará Rueda. Luego siguió Chanampa, quien manifestó que en los comicios "hemos tenido muchas piedras en el camino por parte del Comité Central". El diputado chimbero también hizo referencia al recambio y aclaró "hay ciclos que se van terminando y otros que van surgiendo".

Cuando Rueda tomó la palabra, no se mostró en contra de Caselles y se encargó de agradecerles a los presentes el apoyo y el trabajo realizado. Dentro de las ausencias en el festejo se encontró la de la propia presidente, quien fue invitada, pero viene de atravesar la reciente muerte de su madre y algunos problemas de salud de su padre. Además, Chimbas es tierra hostil para Caselles, dado que el Comité está fuertemente ligado a Chanampa, quien viene marcando sus diferencias desde hace tiempo.

El otro que había lanzado críticas fue Nardi, a lo que la presidente había dicho que se sintió ofendida y que los dirigentes cercanos a Rueda estaban adelantando innecesariamente la interna. El titular de la Convención se viene manteniendo al margen de una confrontación directa con Caselles.

En el marco de los acuerdos, la mujer una vez más va en el segundo casillero de los candidatos a diputados nacionales y lo pactado es que Rueda asuma la presidencia el año que viene. Por otro lado, el que también pegó el faltazo fue el intendente electo por Angaco, Carlos Maza Peze. Desde el espacio que organizó el evento dijeron que se trata de un dirigente que juega solo.