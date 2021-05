Puntual, a las 9.30, y en un acto austero, el gobernador Sergio Uñac cumplió con la conmemoración de los 211 años de la Revolución de Mayo. Lo hizo acompañado del vicegobernador Roberto Gattoni y del presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, y en el que no pudo evitar expresarse sobre la situación que atraviesa la provincia en materia sanitaria. En esa línea, pidió "hacernos cargo de la situación que vivimos", ya que, si bien "no es lo que nos imaginábamos, es lo que nos toca".



No fue lo único, ya que también indicó que "siempre nos hemos volcado por mantener el punto de equilibrio entre salud y economía, pero vamos a ir mirando el comportamiento desde lo sanitario. Hay un esfuerzo indescriptible, inconmensurable del personal de salud. Me parece que también tenemos que cuidarlos a ellos". Sobre el acto que se desarrolló en la plaza 25 de Mayo, indicó que "cumplimos con un acto patrio de una manera distinta porque no lo permite la situación sanitaria, los protocolos y las medidas dispuestas recientemente. Pero la historia de nuestro país merece que podamos recordar un hecho tan importante". Por su parte, Gattoni dijo que "está la necesidad de recordar la historia de los héroes de Mayo y enviar un mensaje de esperanza en un día especial".