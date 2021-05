Si bien se cuidaron las formas, el comunicado que sacó el Foro de Abogados revela una dura crítica hacia la Corte de Justicia, dado que le piden que se dicte un reglamento de concursos para el ingreso de abogados al Poder Judicial, "que garantice la mayor objetividad y transparencia". Es decir, se deja trascender que el mecanismo no tiene toda la transparencia que debe asegurar el Poder Judicial. No fue lo único, ya que también se resaltó que los concursos "sean regidos por la menor discrecionalidad posible", además de remarcar que "la publicidad de los actos de los poderes públicos es uno de los principios rectores del sistema republicano de gobierno". Este último punto obedece a que, según señaló la vicepresidente de la entidad, Sofía Lloveras, ha habido ingresos de profesionales y no se han publicado los listados.

El Foro no sólo sacó un comunicado, sino que presentó el martes una nota con las críticas y una propuesta de reglamento para concursos, el cual hace mención a "cargos administrativos y técnicos", en los que están incluidos los abogados, afirmó Lloveras. La movida representa un cambio en la relación con la Corte y la primera embestida de la institución, en la que la agrupación Foro Independiente, con la vice a la cabeza, logró la mayoría en la toma de decisiones del Directorio luego de la elección del 22 de febrero. No obstante, Lloveras destacó que el comunicado y la nota salió con el aval de los tres miembros de Foro Independiente y de los integrantes presentes del espacio ligado al PJ. "Salió por unanimidad", resaltó la profesional. De hecho, la presentación lleva la firma del presidente Gustavo Giacagli, aunque, según el reglamento del Foro, este no vota, salvo en caso de empate. Desde el máximo tribunal dijeron que analizarán el planteo y si darán una respuesta frente a los cuestionamientos.

La nota señala que los abogados y la sociedad reclaman transparencia al Poder Judicial.

En cuanto a la incorporación de personal, la Corte lanzó concursos externos para reforzar el sistema acusatorio y otros organismos que se vieran resentidos con los movimientos de empleados. Según había informado el máximo tribunal, a fin del año pasado hubo un mecanismo de ingreso para 41 abogados de afuera del Poder Judicial y que en abril se dio la incorporación de otros 25. La vice del Foro dijo que "sabemos que es una cantidad de gente importante porque lo vemos, nos enteramos por los ingresantes o porque piden la baja de la matrícula". Pero resaltó que "los ingresos recientes y los de diciembre no salieron publicados". Además, dijo que, para garantizar transparencia, los puntajes deben estar establecidos previamente y se publique el orden de mérito. "Si no, se genera un manto de sospecha", indicó.

MOVIMIENTOS EN EL FORO

Recambio

La entidad venía bajo el control de representantes de la Agrupación de Abogados Peronistas, pero el opositor Foro Independiente (que nuclea a abogados radicales, del PRO, de Producción y Trabajo, entre otros) se impuso en la última elección de febrero.

Comunicado

El Foro le pidió a la Corte que saque un reglamento que "que garantice la mayor objetividad y transparencia" y que "los concursos sean regidos por la menor discrecionalidad posible", además de remarcar la publicidad de los listados de ingresantes.

Distribución

Tras la victoria, la agrupación Foro Independiente ubicó a la vicepresidente Sofía Lloveras y conquistó tres de los cinco cargos en el Directorio. Es decir, logró la mayoría en la toma de decisiones, la que ya empezó a imponer en la institución.

Críticas

"Los concursos no tienen que estar exclusivamente a cargo de los ministros de la Corte. Además, el Poder Judicial tiene que dar a conocer los listados, las notas, el orden de mérito y cómo evalúa. No queremos ser cómplices de este secreto a voces".