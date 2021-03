El sistema acusatorio cumple un mes de funcionamiento y, según datos del Ministerio Público Fiscal, se produjeron 43 sentencias en causas por violencia intrafamiliar y de género, por delitos sexuales y un homicidio culposo. Es decir, el tiempo de resolución de un caso, desde que se produjo la detención o identificación del imputado hasta su conclusión en un juicio o a través de un método alternativo de solución de conflictos, se redujo drásticamente, dado que, con el viejo sistema, dichos expedientes demoraban, al menos, dos o tres años y muchos de ellos ni siquiera tenían un final.

Las 43 sentencias (absolutorias y condenatorias) se dieron en el marco de las investigaciones que llevaron adelante los fiscales y los ayudantes fiscales de las unidades Cavig (violencia intrafamiliar y de género), Anivi (abusos sexuales) y Delitos Especiales. Es decir, en el conteo no se encuentra el rendimiento de la Unidad Fiscal Flagrancia, dado que ya venía funcionando desde agosto de 2017. No obstante, en el enjuiciamiento exprés para delincuentes atrapados in fraganti hubo 113 resoluciones: 47 condenas condicionales y 29 efectivas, 35 probation y dos absoluciones.

Los datos, además, revelaron que, en un mes, hubo 357 denuncias por violencia intrafamiliar y de género en la UFI Cavig; 43 en la UFI Anivi y se iniciaron 51 causas en la de Delitos Especiales.

Los representantes y miembros del Ministerio Público Fiscal y de la Policía brindarán hoy una conferencia de prensa para dar más detalles de los resultados del funcionamiento del sistema, el cual instauró la investigación por parte de los fiscales.

Cambio

En la investigación fiscal, los jueces se encargan de controlar y que se respeten las garantías constitucionales de los sospechosos ante los pedidos de los fiscales de allanamientos, secuestros, intervenciones telefónicas y prisiones preventivas. Antes, los jueces investigaban y procesaban a los imputados.