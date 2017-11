Diálogo. Previo a la firma del pacto fiscal con Macri, el jueves, los mandatarios peronistas mantuvieron una breve reunión para poder definir los puntos del acuerdo con Cambiemos.

Una semana de trabajo concreto, en la que en los dos últimos días hubo 13 horas de intenso diálogo entre los gobernadores y representantes de la Nación para firmar el documento. En ese último lapso, la denominada Liga de los Gobernadores, en la que Sergio Uñac es uno de los referentes, logró promover cambios que son beneficiosos para San Juan y el resto de los distritos. Son tres los puntos clave que hicieron que el pacto fiscal impulsado por Cambiemos deje a todos satisfechos. El primero tiene que ver con los cambios en el sistema previsional, el segundo con retoques impositivos y el último, con la compensación por el Fondo del Conurbano y la plata que llegará por no avanzar con juicios contra el Estado nacional.



El paquete de medidas era importante para el macrismo, que envalentonado con los resultados de las legislativas encaró reformas para llevar adelante sus políticas, las que necesitan del aval de los legisladores de cada provincia en el Congreso. Por el lado de los gobernadores, principalmente justicialistas, la movida también fue crucial porque hicieron valer su peso para imponer retoques y lograr un acuerdo sin que afecte los recursos de cada jurisdicción y que contemple una mejora al régimen previsional.



En ese marco, Uñac había destacado que San Juan no iba a ceder un peso y que había que entablar un diálogo serio con la Nación. "Apostamos al federalismo y al diálogo como mecanismo para resolver los conflictos. Como lo vengo manifestando, una vez más, los gobernadores hemos apostado a dar gobernabilidad a esta gestión nacional y nos hemos sentado para encontrar una solución", resaltó. Además, había sostenido que "todas las provincias han hecho un esfuerzo, pero el rol de aquellas que son peronistas fue fundamental".



A instancias de las provincias, el primero de los puntos agregado a la propuesta inicial de Cambiemos fue, justamente, en el de las jubilaciones. En el plan macrista estaba establecido que la actualización de los haberes se ajustaran trimestralmente y de acuerdo a al nivel inflacionario. Pero los mandatarios peronistas fueron más allá y lograron incorporar que el aumento sea unos puntos por arriba de la inflación. Otro punto que se sumó, destacado por Uñac, es que los haberes sean equivalentes al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil para todos aquellos que hayan cumplido con 30 años de aportes.



En materia impositiva, la llave estuvo en el gravamen al vino que, tras una acción impulsada por San Juan y Mendoza, se logró eliminar la medida que hubiera impactado de manera negativa en la región. A ese punto hay sumarle el OK del Gobierno nacional para coparticipar fondos de la futura ley de revalúo impositivo, sobre la que hasta el momento se desconoce cómo repercutirá en los distritos, ya que habrá que esperar a la letra fina.



El último eje es la compensación lograda por el acuerdo para dar solución al conflicto del Fondo del Conurbano. Según destacó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, en la propuesta nacional no estaba contemplada una compensación para las provincias si dejaban de lado las demandas contra el Estado en la Corte Suprema de Justicia por la retención del 15 por ciento para fondear a la Anses. El funcionario aseguró que "por propuesta de los gobernadores justicialistas, la administración central dispuso emitir bonos por 125.000 millones de pesos en 11 años, que para San Juan representan casi cinco mil millones de pesos en ese lapso".

Fondos en 2018

700 millones de pesos llegarán a San Juan el próximo año por compensación: 500 por la resolución del Fondo del Conurbano y 200 por los bonos que emitirá el Estado nacional.