El pasado 8 de enero fue un día particular para San Juan. No sólo el termómetro alcanzó 42,2 grados centígrados, sino que una falla eléctrica dejó sin luz a casi toda la provincia. Lo ocurrido produjo la indignación de los usuarios, pero más en aquellos que sufrieron la rotura de artefactos a raíz del apagón. De hecho, 116 personas hicieron el reclamo ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) porque 154 de sus aparatos (entre televisiores, computadoras y aires acondicionados) se rompieron o tuvieron desperfectos. Ante la queja, el órgano de contralor resolvió que Energía San Juan debía hacerse cargo de las reparaciones, pero la empresa no estuvo de acuerdo, por lo que acudió a la Justicia para revertir la resolución. Así, presentó una demanda con una medida cautelar para frenar la reparación de los electrodomésticos. Pero la titular del Juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, rechazó la suspensión de la medida y, por consiguiente, la compañía deberá arreglar los aparatos, lo que tiene un costo estimado de 2.800.000 pesos.

Según indicaron fuentes calificadas, Energía San Juan puede apelar la decisión de la magistrada, pero dicha acción no frenará lo que tenga que pagar por lo que reclamaron los usuarios. Si tras el análisis de la cuestión de fondo (la demanda), la Justicia determina que la compañía tiene la razón, podrá iniciar otra acción para recuperar los fondos.

Energía San Juan decidió ir a la Justicia porque entendió que no tuvo relación con la falla eléctrica que se produjo el 8 de enero y que derivó en la rotura de los aparatos. Según explicó, ese día hubo un desenganche del sistema de transporte por un incendio en la Estación Transformadora Gran Mendoza, en la vecina provincia, cuyas instalaciones pertenecen a Transener, la empresa responsable del transporte de extra alta tensión en todo el país. En ese marco, el hecho que provocó los daños constituye un caso de fuerza mayor, había destacado la compañía. En cambio, el EPRE había apuntado contra Energía San Juan al manifestar que, a la hora de resolver el reclamo de los usuarios, sólo "se limitó a enunciar su supuesta falta de responsabilidad" y no produjo pruebas "que permitan rebatir las comprobadas constancias de deficiencias en el servicio público eléctrico". Así, el órgano de contralor resolvió que "las roturas verificadas pueden atribuirse a deficiencias en la calidad técnica del suministro eléctrico brindado por Energía San Juan SA". Además, fue más allá al indicar que "por si ello fuera poco, la distribuidora no acredita medidas de prevención alguna para evitar las deficiencias del servicio producidas el 08/01/2020, ni tampoco de sus consecuencias", por lo que decidió la sanción.

Por otro lado, Tettamanti rechazó el pedido de suspensión del castigo (la cautelar) que había presentado la empresa al entender que el EPRE cumplió con todos los pasos que debía seguir a la hora de emitir su resolución y porque el pago de 2.800.000 millones de pesos no configuran un "daño irreparable" para la compañía.

Además, según indicaron fuentes calificadas, lo que llamó la atención en la Justicia fue que el EPRE, en su resolución le dio un plazo a Energía San Juan de 15 días hábiles, desde el 1 de julio, para cumplir con la reparación, reposición o reintegro de los gastos de reparación a los 116 usuarios que hicieron el reclamo. Dicho límite se cumplió el 24 de ese mes, pero la demanda y la medida cautelar que se inició en el Juzgado Contencioso Administrativo se inició recién 30 del mes pasado, por lo que el plazo para reclamar y frenar la acción estaba vencido.

Afectados

116 Esa fue la cantidad de usuarios que tuvieron problemas con sus artefactos por el corte de luz del 8 de enero.

Pedido de informe

El defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, le había solicitado al EPRE y Energía San Juan un informe detallado sobre los afectados por los cortes que también se produjeron en Navidad.

Multas a la empresa

Por no haber realizado las inversiones ni el mantenimiento para garantizar la calidad del servicio, el EPRE le había impuesto una multa anterior de 6,5 millones de pesos a la compañía.