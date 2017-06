Luego de que la Convención del Partido Bloquista aprobara la continuidad del frente electoral que integra junto al Partido Justicialista y la sanción a aquellos miembros del partido de la estrella que vayan por fuera, Enrique Conti recogió el guante y se refirió al tema.

"La verdad es que no he discutido este tema con ninguno del partid, no conozco la reforma. No me han preguntado, no me ha consultado nadie", aseguró en diálogo con 2A todo o nada" de Radio Sarmiento. Sobre la medida, dijo también que no va a ser "tan soberbio de pensar que me apuntan a mí". "¿Quién soy yo para quitarle el sueño a nadie?, agregó.

"Creo que este es un tema complejo. Soy bloquista y voy a morir bloquista. La ideología no me la quita nadie, por más papeles que firmen", señaló Conti dejando e claro su postura.

Lo cierto es que tanto él como César Aguilar, Edgardo Sancassani y Miguel Atampiz son los señalados por los dirigentes del partido de la Estrella, luego de la aprobación de esas medidas.

En la semana, Conti había confirmado que será parte de la alianza que conforman Roberto Basualdo y Eduardo Cáceres.