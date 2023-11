El gobernador electo Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC), reveló ayer otros cuatro miembros de su gabinete: Laura Palma en el Ministerio de Gobierno, Carlos Platero en el de Familia y Desarrollo Humano, Fernando Perea en Infraestructura, Agua y Energía, y Guido Romero en la cartera que unificará Turismo, Cultura y Deportes. Los integrantes se suman a los cinco que había adelantado, por lo que, de acuerdo al esquema actual y a lo que ha trascendido, quedan cuatro funcionarios por confirmar. En la Secretaría de Seguridad, sigue sonando fuerte el abogado Sebastián Dávila, mientras que hay interrogantes en la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Minería y la Asesoría Letrada de Gobierno.

Dávila es casi una fija. Hoy es asesor en el municipio de Santa Lucía, hombre de confianza de Orrego y ha estado presente en todas las reuniones de transición que encabezó el futuro ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, con los funcionarios uñaquistas de las distintas carteras, incluyendo, lógicamente, la Secretaría de Estado de Seguridad, la que, según trascendió de fuentes calificadas, seguirá manteniendo el rango ministerial. En el encuentro con las actuales autoridades del Ministerio de Minería, la persona que ha estado presente es Juan Pablo Perea, vocal transitorio del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). Sin embargo, circuló alguna duda en JxC debido a la conveniencia o no de su designación por el parentesco con Fernando Perea (son hermanos), futuro titular de Infraestructura.

En el orreguismo también confirmaron que la actual Secretaría de Estado de Ambiente mantendrá su rango, aunque aún no ha corrido ningún nombre en particular. En la única reunión de transición que hubo, participaron figuras que ya están en otras áreas. El otro puesto en el que reina la incógnita es la Asesoría Letrada de Gobierno, cuyo funcionario se sienta en la mesa del Gabinete y tiene la vital misión de controlar la legalidad de los actos administrativos, como decretos y resoluciones. Según trascendió, el equipo de Orrego no ha tenido contacto con los responsables de esa área y tampoco suena algún profesional en ese lugar. A través de la norma 318 A, su nombre se reformuló como Asesoría Jurídica y de Control de legalidad de Gobierno, la que depende directamente del Ejecutivo. Por lo tanto, no se encuentra en la llamada ley de Ministerios, como sucede con las otras reparticiones. Si el mandatario electo quisiera pasarla a otra dependencia, tendría que impulsar un cambio en la normativa.

De lo que ya ha anunciado Orrego, su organigrama contempla la reducción de las Secretarías de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Deportes. La primera fue absorbida por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que conducirá Gustavo Fernández, presidente de Dignidad Ciudadana, mientras que la segunda quedó dentro de la cartera de Turismo, Cultura y Deportes, que dirigirá Romero. El gobernador electo venía señalando que apunta a una gestión austera y a lograr la eficiencia en el gasto. Además, había adelantado que habrá achicamientos de Direcciones y Subdirecciones.

De los nuevos nombres (la mayoría adelantado por este medio), Palma fue reelecta concejala en Pocito, cuya reemplazante será Flavia Lorena Barboza. Platero fue elegido por tercera vez como diputado departamental por Santa Lucía. Su sucesora será Rosana Liliana Luque. Perea es secretario de Obras de la comuna santaluceña y Romero, asesor en la Legislatura y fue candidato a diputado suplente por Capital. Todos son del riñón de Orrego. Los otros funcionarios que habían sido confirmados son Amilcar Dobladez y Silvia Fuentes (ver infografía).