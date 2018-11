El misterio que rodea a la contienda electoral sanjuanina, parece que va llegando a su fin. El gobernador Sergio Uñac ya eligió las fechas en las que los sanjuaninos tendremos que votar y se despega del calendario nacional. Según altas fuentes del Poder Judicial el mandatario ya tiene redactado, aunque no firmado, el decreto convocando a elecciones para el 24 de marzo de 2019 (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) y el 2 de junio (Generales). La movida del uñaquismo es importante por tres motivos fundamentales: porque obliga a Cambiemos a mostrar sus cartas, porque provincializa la campaña, y porque de la elección de las fechas se desprende que el gobernador no abandona su posibilidad de jugar en las altas ligas del país, ya que la votación local será 20 días antes del límite de presentación de listas para candidaturas nacionales. Es decir: de obtener un buen resultado en la provincia, al menos se ganará el derecho de estar en el lote de consulta, lo que no es poco.





Uñac, a comienzos de este año, había dicho que no descartaba usar la facultad que le otorga la Constitución para llamar a comicios de manera diferida a la Nación, que ya convocó para el 11 de agosto las PASO y el 27 de octubre las nacionales más, de ser necesario, la segunda vuelta electoral el 24 de noviembre. La carta magna sanjuanina le permite al gobernador fijar su propia fecha para que los ciudadanos elijan cargos provinciales: gobernador, vicegobernador, diputados departamentales, diputados proporcionales, intendentes y concejales. Los sanjuaninos en particular, además deberemos ir en agosto y octubre del año que viene a votar por los cargos de presidente, vicepresidente y diputados nacionales, más una eventual segunda vuelta presidencial en noviembre.





Uñac se afirma en su muy alta imagen de gestión y en una intención de voto que orilla el 60 por ciento en algunos departamentos, según distintos sondeos a los que tuvo acceso este diario. ¿Qué motiva semejante apoyo? La provincia va a cerrar el año sin déficit, los empleados del Estado van a ser de los pocos en el país con más del 40 por ciento de aumento salarial, gracias a la cláusula gatillo. Y San Juan es una de las pocas provincias donde la obra pública no ha caído, tanto que está en el podio de los distritos donde hubo mayor consumo de cemento en lo que va del año. Además, según una consultora, es la única que logró crecer, a pesar de la pésima condición de la economía nacional.





Para colmo aún la oposición, y más que nada la coalición Cambiemos, no logra encolumnarse en un candidato. El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, dijo no hace mucho que el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, es "el candidato natural" de ese espacio, pero el santaluceño continúa sin dar definiciones. Con las fechas ya confirmadas, Orrego deberá decidir rápidamente qué hará o el frente deberá buscar otro candidato. Se habla de Rodolfo Colombo o del diputado Eduardo Cáceres, aunque ninguno reúne el apoyo que tiene Orrego. Con esta movida uñaquista, las fechas se adelantan bastante (Ver cronograma).





Aunque nadie lo dice en el peronismo, Uñac se permite casi un lujo, que es el de quedar en expectativa por si el escenario nacional le da alguna oportunidad presidencial, de protagonismo en la elección de los candidatos o en el armado, ya que tendrá el resultado local casi un mes antes del cierre del plazo de presentación de listas en el país. Claro que todo dependerá del apoyo que le den los sanjuaninos el 2 de junio.

¿El Frente todos se amplía?



El 2 de enero del año que viene vence el plazo para que las alianzas electorales se inscriban como tales en la Justicia Electoral. Para las elecciones de 2017, el Justicialismo conducido por Sergio Uñac conformó el Frente Todos, que incluyó, entre partidos y agrupaciones al Bloquismo, al Frente Grande, el Partido Conservador Popular, Kolina, Nueva Dirigencia, Crecer, Unidad y Progreso, el Partido Popular Participativo, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Compromiso Social, Unidad Democrática y Nuevo Encuentro. El gobernador ha continuado su buena relación con casi todos los que firmaron en aquel momento, y casi con seguridad mantendrá el nombre e intentará contener a las mismas fuerzas que lo acompañaron e incluso sumar algunas nuevas. Por ejemplo, ayer el intendente de Caucete, Julián Gil, quien ya tiene su propio partido llamado "Unidos Triunfaremos", dijo que no descarta aliarse con el mandatario. Uñac también sumará al zondino Miguel Atámpiz, quien antes estuvo con Cambiemos.

El cronograma electoral



De acuerdo a la reforma electoral que la Cámara de Diputados aprobó en abril pasado, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán convocadas por el Poder Ejecutivo con una antelación no menor a cien días de la fecha de realización de las mismas.



Así, el cronograma quedará definido de la siguiente manera:



- 2 de enero - Presentación de frentes. Esa será la fecha límite que tendrán los partidos políticos para conformar alianzas o frentes electorales.



- 22 de enero - Presentación de candidatos. La lista de candidatos a internas deberá ser presentada ante la Junta Electoral local.





- 17 de febrero - Inicio de la campaña.

Tal como lo establece el código, los partidos y frentes podrán iniciar la campaña 35 días antes de la fecha del comicio.



- 8 de marzo - Prohibición de los actos de Gobierno. El Ejecutivo provincial tiene prohibido realizar propaganda sobre obras durante los 15 días previos a cualquier elección.



- 21 de marzo - Cierre de la Campaña. La campaña electoral finalizará 48 horas antes del inicio de la elección.





- 24 de marzo - PASO



Elección de Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia.



- 2 de junio- Elecciones Generales-



Es la fecha fijada para los comicios generales en la provincia en la que la ciudadanía deberá elegir concejales, intendente, diputados departamentales, proporcionales y la fórmula de vicegobernador y gobernador de la provincia.