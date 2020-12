En su visita a San Juan, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, le dio un fuerte respaldo político al gobernador Sergio Uñac, dado que no sólo se mostró a favor de la idea de suspender las PASO para el año que viene, sino que sostuvo que si al pocitano le va bien, le va bien al país. El líder del Frente Renovador habló con este medio en exclusiva, minutos antes de un almuerzo con Sergio Uñac en Casa de Gobierno. En la entrevista, de la que participó junto al titular de Transporte, se mostró distendido y respondió todas las preguntas entre las que se encontraron los temas clave en el Congreso y el procesamiento del diputado Eduardo Cáceres.

- ¿El Frente Renovador va a tejer en el armado político de 2021 en cuanto a lugares en las listas de las legislativas?

- Empieza un año en el que tenemos que poner todo para el crecimiento económico y la recuperación del empleo en la Argentina. Creo que, para todo el mundo, la política quedó en un tercer plano. No porque uno no tenga su pertenencia partidaria, sino porque estamos invadidos por las obligaciones que hoy tenemos frente a la sociedad. Con lo cual, la política electoral y partidaria pasó a un muy tercer lugar.

- Es lógico que los dirigentes estén avocados a la gestión, porque así debe ser, pero no descuidan lo político, teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones. En ese marco, si el Frente Renovador creció...

- Sí. Pero el Frente Renovador crece en la medida que suma al crecimiento del Frente de Todos. Tenemos que pensar el Frente Renovador como una parte complementaria, sumatoria y de mayor capacidad de construcción del Frente de Todos. El desafío nuestro es ese. Seguir sumando.

- ¿Usted no abandona su proyecto presidencial?

- Si el 2021 está lejos, imagínese las elecciones futuras. Yo creo que hoy no hay margen para eso. La sociedad va a castigar muy duro a los que antepongan su cuestión electoral por sobre el interés del conjunto. La Argentina viene muy dolida del fracaso económico de Macri y de la pandemia que ha cruzado el mundo.

- El proyecto de la suspensión de las PASO, ¿es una idea de Alberto Fernández o de Sergio Uñac?

- Es un proyecto que consensuaron los gobernadores con el Presidente y que el Presidente tiene que poner en la agenda de sesiones extraordinarias. Porque el 29, que es la última sesión del año, tenemos el tema de las jubilaciones y el asunto de la deuda externa. Seguramente, para poder tratarlo en enero, necesitamos que el Presidente lo ponga en el decreto de extraordinarias.

- ¿Usted apoya el proyecto?

- En esta etapa, es más importante gastar en vacunar que en las boletas. Además, en una elección intermedia, como la que se viene, nunca hay competencia. Lo que sí es importante aclarar que es necesario que el Presidente ponga el tema en la agenda de extraordinarias.

- ¿Lo va a hacer?

- Supongo que sí.

- ¿El Presidente no le adelantó nada en ese sentido?

- La última charla sobre este tema fue la que tuvimos en Olivos, en la que estaban los gobernadores, con Sergio incluido.

- ¿Hasta cuándo hay tiempo de tratarlo?

- Hasta el 1 de marzo hay tiempo para tratarlo.

- Porque se hablaba de que no se podía modificar una ley electoral en un año en el que se realizan comicios...

- No se pueden modificar las leyes una vez lanzado el proceso electoral.

- Circulan versiones que el kirchnerismo duro y la propia Cristina no acompañarían el proyecto, incluido Máximo Kirchner...

- Yo no he escuchado eso.

- ¿Habló con Máximo sobre el tema?

- No he hablado con él puntualmente del tema.

"La decisión del Presidente y del Gobierno nacional es hacer federalismo. Hacer el país que todos soñamos".

- ¿Considera que se va a tratar y se va a aprobar?

- Primero, hay que trabajarlo, pero hay 21 gobernadores impulsando esta medida. Ese número es más que importante. Confío que esos gobernadores van a trabajar con los diputados de esas provincias para impulsar esto en el parlamento. Además, el proyecto requiere que tengamos la inteligencia de llegar a un acuerdo con la oposición.

- Mencionó el proyecto de movilidad jubilatoria, el cual ha sufrido muchas críticas. La oposición dice que no termina de beneficiar a los jubilados. Usted que viene de la Anses, ¿qué tiene para decir?

- La fórmula propuesta rigió entre 2009 y el 2017. En eso ocho años, en siete, los jubilados le ganaron a la inflación y en un año empataron. La fórmula posterior rigió tres años y en los tres años los jubilados perdieron contra la inflación. Yo me remito a los datos de la realidad. Los jubilados con la fórmula anterior ganaron y con la fórmula de Macri perdieron por goleada, 20 puntos de poder de compra.

- La crítica apunta a que se le quita el índice de actualización por inflación...

- Eso es un error. Los salarios y la recaudación evolucionan sobre la base de la inflación. Pero lo que se tiene es sustentabilidad y la movilidad de las jubilaciones parte del supuesto de que está atada al salario. Cuando se habla de jubilaciones móviles se habla de que se mueven a la par del salario, de la actividad que se llevaba adelante cuando se trabajaba. La movilidad surge de la idea de que la jubilación se mueve de la mano del salario. La inflación es un fenómeno que tenemos que derrotar. O sea, si mañana ponemos en cero a la inflación, ¿las jubilaciones no aumentan más en la Argentina?

- En ese marco, ¿usted confía que va a tener los números y que va a salir aprobado?

- No tengo ninguna duda.

- Salió a la luz el procesamiento por violencia de género contra el diputado nacional Eduardo Cáceres. ¿Qué medida cree que debe tomar la Cámara en este caso?

- El diputado pidió licencia y ahora empieza a aplicar el funcionamiento de un tribunal en la Cámara que va a juzgar la conducta del diputado.

- ¿Qué opciones tiene ese tribunal?

- Tiene la opción de esperar el fallo definitivo de sentencia, que es, en realidad, lo que corresponde para que no haya un doble tribunal sobre un mismo delito o una doble condena sobre un mismo delito. Y una vez que haya fallo del tribunal, determinar si corresponde o no la separación del cuerpo legislativo.

Yo siempre recuerdo que en la Cámara, nosotros, el Frente de Todos, somos la primera minoría”.

- ¿Está prevista una suspensión?

- Me parece que el diputado intentó evitar la suspensión cuando planteó su propia licencia y su propio desafuero.

- ¿Usted no es partidario de una suspensión?

- Yo eché a un diputado en una sesión. En menos de seis horas. Soy de los que creen que la política se hace con claridad. En todo caso, espero que eso sea una decisión del Frente Cambiemos.

- ¿Ese espacio debería tomar una decisión sobre Cáceres?

- Exactamente. Nosotros, cuando tuvimos un hecho grave en nuestro espacio, actuamos con claridad y aspiramos a que la política sea con claridad.

- Otro de los proyectos clave en el Congreso tiene que ver con la reforma judicial. ¿Cuándo calcula que van a tratar ese proyecto?

- Ese tipo de leyes necesita de consensos amplios y en diputados nosotros somos minoría. Vamos a trabajar en el verano para buscar consenso con otros actores políticos.

- El proyecto, como está presentado, ¿le cierra?

- Me gustaría que agreguemos cosas. Quiero que esté el juicio por jurado, para que la gente, en los hechos de gravedad institucional, pueda participar. Me gustaría mucho que tengamos un sistema de control de la conducta de los jueces, porque muchas veces vemos que hay magistrados que tardan 10 años en condenar a un violador y que no tienen ninguna sanción. Creo que no hay seguridad sin Justicia y que, para eso, necesitamos una Justicia que actué siendo ejemplificadora con la sentencia.

- Respecto a la duplicación de la cantidad de cargos de jueces, lo que es un punto cuestionado por el gasto que ocasionaría. ¿Coincide?

- Necesitamos una cantidad de jueces y fiscales que esté en línea con un cambio de un Código Procesal necesario para poner en marcha el sistema acusatorio en todo el país.

- Con el Frente Renovador vino trabajando con Mauricio Ibarra, Carlos Munisaga y Florencia Peñaloza. ¿Considera que siguen dentro del espacio ya que ahora ellos están trabajando Uñac?

- Hoy somos parte de un espacio más grande. Hoy el que quiere ayudarme a mí y quiere consolidar el Frente Renovador, tiene que fortalecer al gobernador Uñac. Porque tenemos la responsabilidad de que al Gobernador le vaya bien. Si a Uñac le va bien, le va bien a la Argentina. Las disputas internas son cuestiones menores. Que le vaya bien a San Juan es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Hoy somos gobierno y no hay lugar para cuestiones de posicionamiento interno. Hoy hay lugar para poner el hombro a los que están gobernando. Acá gobierna Uñac y hay que ayudarlo y el que no juega a eso, juega menos. Si a Uñac le va bien, le va bien a la Argentina.