El sismo político que vive Juntos por el Cambio a nivel nacional al igual que el PRO por la decisión de Bullrich y Macri de jugar con Milei, tiene su primer coletazo en San Juan. A la neutralidad mostrada a viva voz por los socios de este frente en la provincia, apareció la primera postura que decide tomar partido.

María Verónica Benedetto, vicepresidenta del PRO local y excandidata a intendente de Rawson, decidió no solo romper con el tono monocorde del espacio sino apuntar a su jefe partidario, Enzo Cornejo. Eso sí, dijo que entiende la postura neutral de Marcelo Orrego

"Desde lo personal he decidido acompañar la decisión de Patricia Bullrich, porque siento que por la gente, el equipo que ha trabajado conmigo, por la gente que pelea por un cambio, no puedo dar otro tipo de respuesta", explicó la dirigente en el programa Demasiada Información que se emite por Radio Sarmiento.

Pero fue más allá cuando consultada por la postura neutral que tomó Cornejo, decidió nuevamente abrir una vieja herida que hay en el partido fundado por Macri: "Entiendo que en épocas de crisis el momento es muy difícil, cada uno reacciona como puede, libremente, obviamente, somos un espacio plural, siempre lo he dicho, entiendo a aquellas personas que tienen que garantizar una gobernabilidad, porque enfrentarse a un panorama que puede ser el kirchnerismo de nuevo, va a ser muy difícil, y que ella decida guardar silencio o esperar, me parece hasta coherente, pero no entiendo a aquellas personas que ya tienen su sillita asegurada, que no se jueguen por un cambio"

Si bien no son nuevas las diferencias entre los dos popes de este partido, Benedetto decide reavivarla en momentos donde cruje por todos lados el espacio, más cuando dos pesos pesados como Vidal y Larreta no hayan acompañado la decisión de sus partes, Bullrich y Macri.

Incluso Benedetto no descarta una ruptura en el PRO nacional, "los partidos pasan por muchas etapas, era una etapa de depuración, unos dieron para un lado, otros para otro, quizás después nos volveremos a reunir". ¿Y en San Juan? "Vamos a ver si tenemos la capacidad de respetarnos las distintas opiniones o no".