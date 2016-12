El momento de mayor tensión se vivió antes de que comenzara formalmente la discusión por el Impuesto a las Ganancias.



Varios representantes kirchneristas pidieron la palabra para repudiar las agresiones que sufrió la diputada Mayra Mendoza ayer, en Jujuy, cuando la policía intentó filtrar el ingreso de personas a la audiencia en la que se realizaba un juicio contra Milagro Sala.



El diputado radical Mario Negri se sumó al debate y pidió la palabra para hacer una mención de un video que circula en las redes sociales donde se puede ver al secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz golpeando a un policía de Jujuy en la misma manifestación en la que fue agredida Mendoza.



El mensaje generó una fuerte reacción de Axel Kicillof, Wado de Pedro, Héctor Recalde y otros representantes del Frente para la Victoria que se levantaron de sus bancas para responderle a Negri a los gritos.



Negri levantó el tono de voz y les recriminó a sus colegas que no se hayan expresado en el mismo sentido cuando el diputado Nicolás del Caño fue agredido por efectivos de la Gendarmería en la Panamericana.



"¿Los que firmaron la amnistía con Luder me vienen a hablar de derechos humanos? ¿Quién tiene la vara más amplia en la historia? ¿Ustedes con Milani? No me voy a callar, yo soy un preso de Isabel. Ustedes no son los dueños de la historia", replicó el diputado radical.