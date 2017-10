Posturas. El ministro de Minería, Alberto Hensel (izquierda), dijo que no están de acuerdo con un plazo de retiro que vaya de seis a ocho años. Patricio Enei, de Los Pelambres, indicó que harán esfuerzos para reducir los tiempos.

La minera chilena Los Pelambres ya tiene un límite para presentar un plan definitivo que contemple el retiro de unas 40 millones de toneladas de rocas que tiró en suelo calingastino: el 8 de noviembre. Y debe ajustar los tiempos de la tarea de remoción, ya que otra vez expuso plazos con los que el Gobierno y Fiscalía Federal no están de acuerdo. Los directivos de la empresa hablaron de que la extracción de los escombros demandaría entre seis y ocho años, cuando la gestión uñaquista apunta a cuatro. Y otro punto clave que deberán definir es el inicio de los trabajos, ya que la provincia aspira a que sea en diciembre.



Los detalles salieron ayer en la audiencia que fijó el juez federal Leopoldo Rago Gallo para empezar a planificar el retiro de la llamada escombrera. El magistrado lleva la causa penal contra exgerentes de Los Pelambres (Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls) y el CEO de Antofagasta Minerals (Francisco Veloso), grupo que controla a esa compañía, por usurpación de suelo y agua y contaminación. Tras un pedido de Fiscalía de Estado y Fiscalía Federal, ordenó la remoción de la montaña de rocas para hacer cesar los delitos y para prevenir y evitar daños en el ambiente. Así, es el que tendrá la última palabra para fijar el inicio de las obras y los plazos, en base a lo que le presente Los Pelambres y la opinión de los técnicos de Minería y la Secretaría de Ambiente de la Nación.



La reunión de ayer fue clave, ya que los representantes de Los Pelambres están allanados a cumplir con la orden judicial. Luego de que Cancillería argentina había informado en el Senado que la empresa había presentado un plan en ese sentido, otro CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, había sembrado dudas, ya que había negado que se trabajara en la remoción y que sólo hablaba de cierre ambiental, según publicó un diario trasandino. Patricio Enei, vicepresidente Legal, dijo ayer que "se armó todo un problema por una frase que no se leyó completamente". Según había trascendido de lo que presentó la compañía al Gobierno chileno y este a Argentina, planeaban una extracción de 10 años. Enei evitó hablar de plazos, pero según indicaron los demás asistentes de la audiencia, Los Pelambres redujo los tiempos a seis y ocho años. El ministro de Minería, Alberto Hensel, resaltó que "no estamos de acuerdo con ese tiempo y no lo vamos a aceptar", aunque aclaró que "tampoco vamos a entrar en una situación de irracionalidad que el plan no se pueda cumplir, pero nuestros técnicos han hecho los análisis y entendemos que puede acortarse".



El Gobierno busca que la remoción se dé en cuatro años, con la posibilidad de la extensión de un año ante inconvenientes climáticos en la cordillera. Enei resaltó que "estamos haciendo un esfuerzo para ver cómo podemos ajustar los plazos. Podemos lograr optimizar los tiempos y tratar de ajustar a los requerimientos de la provincia". El encargado del área legal de la minera chilena también manifestó que el objetivo es comenzar con las tareas de la "forma más expedita y rápida", "sujeta a los permisos y a una realidad operacional". Tanto Hensel como el fiscal de Estado, Jorge Alvo, explicaron que las autorizaciones entre ambos países para que Los Pelambres saque más de 500 neumáticos de la escombrera demandaron ocho meses, por lo que apuntan a que una orden de Rago Gallo apure los plazos. En la audiencia, desde la minera hablaron de seis y siete meses para licitar los camiones que extraerán las rocas, pero en la provincia aspiran que no pase tanto tiempo, atento a la capacidad operativa de la misma.



En la mira



Patricio Enei, de Antofagasta Minerals, le apuntó a Glencore, la empresa dueña del terreno en el que durante cinco años se armó la escombrera. Como directivos de esta compañía están imputados (la Justicia aún no individualiza a los implicados), Enei dijo que la empresa "tiene que involucrarse en la solución".