Tras un trabajo de selección que duró 21 meses, el Consejo de la Magistratura de la Nación definió ayer quiénes integran las ternas para cubrir los dos puestos vacantes en el Tribunal Oral Federal que tiene asiento en San Juan. Entre los seis postulantes que quedaron en carrera hay tres sanjuaninos: Gema Guillén, Eliana Rattá y Daniel Doffo (Ver perfiles). Las mujeres van en la misma lista por el cargo de juez, mientras que el tercero está con postulantes de otros distritos que conforman la segunda terna. Fuentes calificadas indicaron que los locales tienen chances de ser seleccionados por ser de la provincia, aunque esa característica no es decisiva. Ahora queda una instancia política clave, ya que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Justicia, debe proponer a una persona por terna, lo que debe ser ratificado por el Senado. Hoy no hay una fecha estimada de elección de los nuevos magistrados, aunque se espera que no haya grandes demoras.



El proceso que está llegando a su fin es histórico, ya que desde que se creó el Tribunal Oral Federal (TOF) en 1994, sólo cuatro personas lo han integrado. Los primeros fueron Walter Moreno Ferrer, Juan Carlos Turcumán y Carlos Parra. Luego, con la salida del primero, el Senado confirmó en 2009 a Hugo Echegaray en el cargo, funcionario que hoy desempeña la presidencia del cuerpo. En 2010, Turcumán decidió apartarse para acogerse al beneficio de la jubilación, pero seis años después el Consejo de la Magistratura llamó a concurso de antecedentes y oposición. Parra también inició su retiro a principio de este año y el Tribunal se quedó con un solo miembro titular. Así, las autoridades del organismo de selección nacional decidieron unificar los concursos para generar las ternas para los dos cargos.



El Consejo llevó adelante ayer la reunión plenaria y definió quiénes siguen en carrera para los cargos de juez. La primera terna la conforman Guillén, Rattá y Sergio Delgadillo. Mientras que la segunda quedó integrada por Doffo, Soledad Mancini y Facundo Cortés. Pero además, el Consejo armó una lista complementaria por cualquier eventualidad con los postulantes titulares. Esta última está integrada por Fernando Zarabozo, Ignacio Sabás y María Cecilia Elmelaj Bertona.



El TOF tiene una competencia clave dentro del andamiaje judicial, ya que se trata de un cuerpo de magistrados que lleva adelante los juicios y dicta las sentencias contra los procesados por los delitos de competencia federal que se comenten en la provincia. Estos delitos son narcotráfico, evasión fiscal, secuestro extorsivo, trata de personas, contrabando y casos de corrupción en organismos nacionales con sede en San Juan, entre otros, los que tienen un alto impacto en la sociedad y son de naturaleza compleja. Si bien el actual Tribunal ha estado funcionando, a pesar de que cuenta con un solo miembro titular, fuentes oficiales indicaron que la falta de una conformación plena ha traído demoras en el avance de las causas. Para que pueda desarrollar sus funciones ha sido necesario convocar a jueces subrogantes, que en la mayoría de las ocasiones son de otras provincia, como Mendoza, San Luis y hasta de Buenos Aires. Incluso, pese a su jubilación, el Consejo de la Magistratura convocó nuevamente a Turcumán para que dé una mano e integre el Tribunal. Mucho tuvo que ver los conflictos políticos que atravesó el órgano de selección en la gestión kirchnerista, cosa que se está revirtiendo en la actualidad.



Una vez que se dé la elección final de los dos magistrados se espera que los procesos demorados avancen y que los juicios operen con normalidad.



El cargo es apetecible, ya que está muy bien rentado. El salario ronda los 180 mil pesos de bolsillo, dijeron las fuentes.

Ternados para juez del TOF

GEMA GUILLÉN - Prosecretaria de Fiscalía Federal

Tiene 42 años. En 2000 se recibió de abogada en la Universidad Católica de Cuyo. Ejerció la profesión hasta 2005, año en el que ingresó a la Secretaría Nº4 del Juzgado Federal Nº2 como escribiente auxiliar. En ese puesto estuvo un año, ya que en 2006 entró a la Fiscalía Federal en el cargo de Prosecretaria, el cual desempeña actualmente. Tiene diversos cursos y especializaciones sobre delitos complejos.

DANIEL DOFFO - Secretario de Cámara del TOF

Es oriundo de Mendoza, pero hace 14 años que vive en San Juan. Tiene 48 años y se recibió de abogado en 1998 en la Universidad de Mendoza. Antes de recibirse, ingresó como relator en la Cámara Federal de esa provincia. En 2005 llegó a San Juan y ocupó el cargo de Secretario del TOF. Fue ternado para camarista en Mendoza y tiene dos especializaciones: una en Derecho Penal y otra en Gestión Judicial.

ELIANA RATTÁ - Secretaria de Cámara del TOF

Tiene 45 años. Se recibió de abogada en 1998 en la Universidad Católica de Cuyo. En 2001 conformó el equipo jurídico permanente de la Asesoría Letrada de Gobierno. En 2015 fue designada Jefa de Despacho del TOF y en abril de este año fue ascendida a la Secretaria de la Cámara. Es magister en Derecho Administrativo de la Economía, diplomada en Derecho Penal y especialista en Procesal Civil.