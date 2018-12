El ministro de Hacienda Roberto Gattoni anunció que por decisión del gobernador Sergio Uñac, este 24 y 31 de diciembre será asueto para los empleados públicos provinciales.

El funcionario consideró que “sin duda es una muy buena noticia, ya que la familia estatal podrá planificar con tiempo estas fiestas”.

Cabe recordar que a través del decreto presidencial 923/2017, el Gobierno nacional determinó que serán días no laborables puente los días 24 de diciembre y 31 de diciembre, los lunes que anteceden a los feriados Navidad y Año Nuevo, respectivamente.



Un detalle importante es que "día no laborable" no equivale a "feriado". A diferencia de un feriado, en los "no laborables" los empleadores tienen la potestad para decidir si sus empleados trabajan o no, y quienes trabajen no tienen derecho a percibir un plus salarial.

En este caso, el Gobierno provincial optó por decretar el asueto para los días 24 y 31, por lo que los trabajadores estatales sanjuaninos no trabajarán en esas dos jornadas.