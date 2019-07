Avance. En el primer trimestre del año la firma Cicon instaló las cañerías en el Barrio Natania XV. El proceso concluyó, pero la obra se frenó. La empresa mantiene el mínimo de las tareas por la falta de pago en los certificados.

Las instalaciones de las cloacas de Rivadavia están prácticamente frenadas al menos desde abril y en OSSE estimaron que en 20 días se van a reactivar. ¿El motivo del retraso? Los proyectos ejecutivos que elaboraron las empresas no están aprobados por problemas administrativos, a pesar de que la colocación de las cañerías comenzó hace más de un año, en abril de 2018. El OK en los proyectos es clave para que las firmas ganadoras de la licitación puedan cobrar los certificados de obras que van realizando. Al no tener la aprobación final por parte de un ente nacional, tampoco pueden cobrar las redeterminaciones, esto es, el desfasaje entre el valor proyectado y lo que realmente terminan costando las tareas por el avance de la inflación y la suba de precios de los materiales. En este caso, fuentes calificadas apuntaron que, sólo por redeterminación, la diferencia entre ambos valores alcanza casi el 100 por ciento. Las demoras en las cloacas de Rivadavia son importantes. Si bien el presidente de OSSE, Juan Carlos Caparrós, indicó que el retraso en los pagos comenzó en abril, lo que derivó en que hoy las tareas sean mínimas, hay otras fuentes que señalan que vienen de fines de 2018 y principios de este año. Los dos frentes de obra arrancaron hace más de un año: uno tiene un avance del cinco por ciento y el otro del 20. A su vez, Caparrós calificó a la situación administrativa como "complicada para su aprobación".



El conflicto radica en que, si bien los contratos se firmaron entre la repartición provincial y las empresas, los fondos son nacionales a través de Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Por eso, Caparrós indicó que los proyectos ejecutivos deben tener el OK tanto de OSSE como de Nación.



Una de las obras de saneamiento corresponde al "Colector Sudeste y Redes Colectoras de Villa Seminario, Barrio Meglioli, Camus, Natania XV y otros", que beneficia a 10.000 habitantes en forma directa. La otra tarea es la instalación de las "Redes Colectoras del Barrio Municipal, Bancario, Los Ceibos, Foeva y otros", con un impacto directo para 13.000 personas. El otro trabajo importante que tuvo demoras a principio de año fue las cloacas de Caucete. Tras una intimación del Ejecutivo local, hoy el proyecto avanza sin problemas (Ver recuadro).



Las obras de Rivadavia se licitaron en julio de 2017, fueron adjudicadas a fines de ese año y empezaron en abril de 2018. La empresa que ganó la primera licitación fue Cicon SRL, por 124.474.317,81 pesos, mientras que la segunda quedó en manos de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por César Borrego y Darío Fojo Construcciones, por 82.856.862,15 pesos. El plazo de ejecución de ambas es de 18 meses, por lo que si las obras comenzaron en abril del año pasado, deberían estar listas en octubre de este año. Pero hasta el momento ninguna de las dos supera el 20 por ciento. Este medio intentó comunicarse con las empresas sin resultado. Por otro lado, las fuentes indicaron que en el caso de la UTE, el último desembolso fue en noviembre del año pasado, mientras que en el de Cicon ocurrió en marzo. Ninguna de las dos cobró redeterminaciones.



Sobre las demoras, Caparrós manifestó que "al no tener un proyecto ejecutivo hay ítems que no se pueden certificar. Por eso la empresa no cobra y la obra no avanza. Ahora el trabajo es mínimo". Además, sostuvo que "entre las empresas, OSSE y ENHOSA estamos en un proceso de aprobación y redetarminación de precios. En unos 20 días debería solucionarse todo y restablecerse los trabajos".

Cloacas de Caucete

La obra de saneamiento del departamento del Este tuvo demoras importantes a principio de año que rondaron el 40 por ciento. Ante esa situación, la administración uñaquista intimó a la empresa Dyga para que se ponga al día, bajo el lineamiento que de no hacerlo, le daría de baja al contrato.



Tras el reclamo, la firma se comprometió a incorporar personal y a abrir más frentes de trabajo para estar al día. Así, a un mes de la intimación, sumó 50 personas a la obra y amplió su capacidad de tareas.



Fuentes oficiales indicaron que la firma ha cumplido con los ítems pautados por el Gobierno y ha avanzado en la instalación de las cañerías con más frentes de trabajo.



El sistema cloacal de Caucete está colapsado y la renovación beneficiará a toda la villa cabecera del departamento, que comprende a 35.800 personas.

Monto

207

Son los millones de pesos con los que OSSE adjudicó las dos obras en Rivadavia. Serán 23 mil los beneficiarios.

Costos por duplicado

Empresas del sector de la construcción indicaron que los costos por redeterminación duplican al monto de la adjudicación. Es que, en el caso de las cloacas, las cañerías tienen un valor en dólares, moneda en que 2018 duplicó su valor. Así, la cifra estimada de desfasaje de los precios ascendería al 100 por ciento.