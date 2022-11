Por antecedentes en otras provincias, no se vislumbraba que fuese una simple recorrida por la peatonal Domingo Faustino Sarmiento, lo que se terminó confirmando: un enjambre de personas que caminaba a paso lento alrededor de una sola figura: Javier Milei. La concentración de gente fue tal que el diputado nacional tardó 20 minutos en recorrer los casi 200 metros que separan la sede del Club Social, donde realizó una conferencia de prensa, con el cruce de las peatonales. A su paso, Milei pudo tener contacto con algunos sanjuaninos que, por insistencia, lograron atravesar la barrera de seguridad que se armó a su alrededor. Entre los victoriosos se encontraron, en su mayoría, jóvenes que llegaron al microcentro para ser parte del "fenómeno Milei", algunos niños acompañados de sus padres y también trabajadores, como ocurrió con un repartidor (delivery), que se convirtió en el centro de atención cuando consiguió una foto con el legislador y su mochila de reparto que llevaba un sticker con la palabra "Milei". Muchos de los que llegaron lo hicieron con copias del libro "El camino del libertario", pero sólo algunos se llevaron la rúbrica de su autor.

Firmas. Algunos de los seguidores llegaron con ejemplares de El camino del Libertario.

Además de la mayoritaria concentración de jóvenes, la recorrida de Milei tuvo algunas particularidades como aquellos empleados que salieron de las tiendas para "mirar" a quien sólo podía ser visto cuando saltaba o cuando la multitud dejaba una pequeña rendija a un 1,7 metros de altura. También sorprendió ver a una niña de no más de 10 años, sobre los hombros de su padre y acompañada de su hermana menor, expresar a los gritos "viva la libertad". U otra menor que se acercó con un cartel de "Liber.Ar San Juan" y que, a duras penas, logró un abrazo y la foto con Milei. También se vio a jóvenes que enviaron audios a través de las redes sociales o llamaron a sus amigos para decirles "venite que Milei está en la Peatonal".

Despedida. Tras la partida del legislador libertario, militantes se sacaron una foto a modo de festejo.

El clima de concurrencia fue tal que fue imposible que el líder de los libertarios se detenga unos segundos a brindar unas improvisadas palabras. A la hora de partir y tras duros esfuerzos, el "rockstar" de la política logró subirse a una camioneta para desaparecer camino hacia la Catedral. Lo que generó Milei en San Juan fue lo más cercano a lo que produce una estrella de rock cuando trata de dar unos pasos entre la ciudadanía. La semejanza con esa figura no sólo pasa por lo que "mueve", sino también porque transgrede las normas de la política: es verborrágico, insulta, se pelea y no teme decir lo que piensa, todo bajo una melena despeinada, una campera de cuero negra y cánticos de "la casta tiene miedo". Referentes locales coincidieron en que el desborde que se vivió no tiene comparación con lo que producen otras figuras opositoras, como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que caminaron con tranquilidad por las calles del microcentro.

Maltrato a fotógrafo

Karina Milei, hermana del libertario, maltrató a un fotógrafo de este medio, al manotearle y taparle el lente de la cámara, molesta porque aseguraba que al diputado nacional no se le podía sacar foto desde un determinado perfil en la conferencia de prensa. No sólo eso, sino que la mujer, a la que apodan "el Jefe", le pidió a un custodio que sacaran al reportero gráfico. En otro tramo de la actividad, la "fotógrafa oficial" de Milei también quiso prohibirle al fotógrafo de DIARIO DE CUYO que utilizara el flash porque le lastimaba los ojos, cuando el lugar elegido para la rueda de prensa era escaso de iluminación.