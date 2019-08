El ministro Humberto Medina Palá se va del Poder Judicial. En mayo cumplió 25 años en el máximo tribunal de la provincia y previo a su partida, que se espera en unos cuatro meses, cuando la Anses le comience a liquidar la jubilación, el cortista tuvo un mano a mano con DIARIO DE CUYO. Reconoció que a la antigua conformación de la Corte, de la que fue parte por más de dos décadas, le faltó comunicación. Además, admitió demoras excesivas en temas puntuales, como la construcción de un edificio acorde para la instalación de la aparatología del laboratorio forense, equipos que estuvieron embalados por años hasta que quedaron en desuso. Por otro lado, dijo que, a pesar de las críticas, bajo el comando de la "vieja guardia", se produjeron avances importantes. Así, indicó que se va "satisfecho de haber puesto toda mi energía y mi caudal intelectual al servicio del Poder Judicial y que Dios me juzgue".



La vieja Corte estaba compuesta por Carlos Balaguer, Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero, Abel Soria Vega y Medina Palá. La misma fue el centro de duras críticas por la falta de iniciativas y por hundir en un letargo al sistema judicial. Un punto en el que reconoció excesivas demoras fue en la puesta en marcha del laboratorio forense. El Consejo de Procuradores y Fiscales Generales, que en su momento presidía el fiscal General Eduardo Quattropani, donó toda la aparatología pero la misma estuvo embalada durante años en el subsuelo de Tribunales. Incluso, en su momento, Quattropani reconoció que "donamos dos extractores de datos de celulares. Se vencieron las licencias sin hacer ninguna práctica. Un espanto". Sobre esa situación, Medina Palá apuntó que "es cierto que tardó la construcción. Hubo que modificar el edificio para adaptarlo a los instrumentos. No fue fácil. Admito que hubo demoras excesivas, a veces son cosas difíciles de controlar. Pudo haber retrasos perjudiciales, no lo niego".



A su vez, indicó que siempre se llevó bien con sus pares, pero que no siempre fue fácil, ya que "se trata de un cuerpo colegiado integrado por cinco personas. Son cinco mentalidades, formas de actuar, de pensar y de ser distintas que hay que congeniar".



Medina Palá tenía pensado presentar su renuncia en diciembre pasado, luego de que Caballero se retirara y que Soria Vega diera un paso al costado desde el 1 de enero. Incluso, en septiembre de 2018, le había reconocido a este medio que tenía pensado jubilarse porque "había culminado una etapa". Ahora, explicó que tomó la decisión de quedarse más tiempo tras una conversación que tuvo con sus pares, Guillermo De Sanctis y Adriana García Nieto, en la que vio que no era conveniente dejar el cuerpo con dos miembros, por las complicaciones que derivaba: tener que convocar constantemente a un camarista para tomar decisiones. Además, indicó que "tenía la responsabilidad de integrar el Tribunal Electoral, para llevar adelante el comicio local, y también el Consejo de la Magistratura, para la designación de nuevos jueces, incluso los próximos integrantes de la Corte". Con el primero de los procesos concluido y con el segundo iniciado, "tomé la decisión de renunciar, calculando que en uno dos meses tendremos dos nuevos integrantes".

"Espero que los nuevos que vengan impulsen la mediación y adopten el Código de Ética".

Ante las críticas sobre la parsimonia a la que se sometió a la Justicia, el último cortista de la vieja camada sostuvo que "los cuestionamientos generalizados son peligrosos. Engloban un todo, como si nada hubiese servido". Por eso, consideró que "hubo falta de comunicación. Se pudo haber informado más y mejor sobre lo que se hacía. Porque si nos ponemos a pensar, no es poco lo que se hizo". Así, defendió iniciativas concretadas como el Centro de Mediación Judicial, la Escuela de Capacitación Judicial, la construcción de los Juzgados de Paz en muchos departamentos y las casas de Justicia. También puso de relieve procesos como Flagrancia y Anivi, que si bien fueron puestos en marcha con una nueva conformación del máximo tribunal, Medina Palá las atribuyó a un trabajo previo de la antigua Corte. Por otro lado, se justificó al manifestar que "siempre faltan cosas por hacer y siempre, con el accionar humano, se incurren en errores involuntarios".



"Una persona no está impedida de ingresar al Poder Judicial por ser pariente de uno".

Proyecto para aplicar la mediación previa obligatoria

El ministro Medina Palá se lamentó porque no estará presente cuando se implemente un proyecto en el que ha trabajado desde hace tiempo: la mediación previa obligatoria, tal como lo tiene implementado Río Negro. Según confirmó, la iniciativa está casi lista y espera un proyecto de ley sea enviado pronto a la Cámara de Diputados para su aprobación. El cortista explicó que "permitirá reducir la cantidad de juicios por causas civiles o comerciales. Actualmente, la mediación obligatoria sólo se contempla en el fuero Contencioso Administrativo, ya que está involucrado el Estado". Además, dijo que el proyecto contempla el pago de los honorarios de los mediadores por parte del Poder Judicial, por lo que no se requerirán fondos al Ejecutivo. En 2018 se iniciaron 1.333 causas de mediación con resultado positivo en 100.