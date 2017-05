Búsqueda. Luego de renunciar al puesto de secretaria Penal, Paula Carena también ha participado en concursos para cargos del Poder Judicial local.

Pese a que está procesada por actuar con negligencia mientras se desempeñaba como secretaria Penal del Juzgado Federal Nº2, lo que permitió que un exempleado sustrajera unos 15 kilos de droga y unos 27 mil pesos secuestrados a narcotraficantes, Paula Carena apuesta a regresar a la Justicia en otro cargo. Y en ese objetivo, tras un concurso de antecedentes profesionales y un examen, un Jurado la ubicó entre los mejores posicionados para integrar la terna para el puesto de defensor oficial ante el mismo tribunal al que tuvo que renunciar tras el escándalo.



La situación no deja de llamar la atención y fuentes judiciales consultadas explicaron que su participación en esa instancia del concurso se debe a que aún goza del principio de inocencia, ya que no tiene una condena firme. En ese marco, las autoridades del Ministerio Público de la Defensa de la Nación piden el certificado de reincidencia, en el que constan solamente las sentencias y no los procesos en trámite, señalaron.



Carena quedó ubicada en el tercer lugar del orden de mérito que estableció un Jurado integrado por cuatro defensores oficiales del país y un jurista invitado. En el primer puesto está Nicolás Ramayón y le sigue Natalia Stornini. Si bien la terna aún no está oficializada, la tradición marca que la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, no se aparta de la resolución del Jurado.



Para la elección final, la Defensora General envía la terna al Poder Ejecutivo de la Nación, en donde se elige al postulante, cuyo expediente pasa a la Cámara de Senadores para que sea aprobado por simple mayoría.



Ahora, la situación y el futuro de la postulación de Carena han despertado distintas conjeturas. Algunas fuentes señalaron que en alguna de esas instancias su candidatura puede ser retirada por cualquiera de las autoridades por el procesamiento que tiene en contra, aunque reconocieron que puede hacer algún tipo de planteo porque no está condenada. Y si llegara a ser elegida y luego fuera sentenciada, hay quienes sostienen que debería dejar un eventual puesto de defensor oficial porque el castigo podría incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos.



Carena fue procesada en septiembre del año pasado por el juez mendocino Walter Bento por el delito de sustracción de medios prueba a su cargo en su modalidad culposa, es decir por actuar con imprudencia o negligencia en su función. La exfuncionaria apeló, pero también hay un planteo de Fiscalía, que le endilga delitos más graves.