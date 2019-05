Todo está encaminado para que el arquitecto Jorge Rosales firme un plan de pago en el municipio de Capital para devolver casi 730 mil pesos por sueldos que cobró de manera indebida durante al menos tres años, señalaron fuentes calificadas. Es que el implicado es planta permanente del Concejo Deliberante de la ciudad, pero había conseguido una licencia sin goce de haberes para desempeñarse como miembro del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (Copesj), donde también percibía un salario. Fue así que siguió embolsando la suma por su cargo capitalino, pese a que no debía hacerlo, y no dijo nada sobre la situación. El Tribunal de Cuentas detectó la irregularidad administrativa y le formuló cargos por el posible perjuicio patrimonial para la comuna.



Los caminos son pocos para Rosales, exministro de Desarrollo Humano de la gestión giojista y expresidente del Concejo capitalino. Si no reintegra el dinero, el organismo de control del gasto público lo declarará responsable del daño patrimonial a las arcas de la comuna y Fiscalía de Estado buscará la ejecución del monto. Además, el municipio disparó un sumario administrativo y si no arregla la situación, corre el riesgo de ser cesanteado, explicaron las fuentes. Encima, luego de que se conociera el fallo del Tribunal de Cuentas, las autoridades de Gobierno decidieron echar a Rosales de su puesto en el Copesj.



Por eso, la única salida que se vislumbra para el exfuncionario es acceder a un plan de pago para que el hecho de afrontar los 729.173 pesos no sea tan duro. Al acceder a ese régimen, quedará plasmada su voluntad de reintegrar los fondos a la comuna, por lo que zafaría del cargo, al igual que cuatro funcionarios capitalinos que quedaron implicados al liquidarle el sueldo cuando no se debía y que no detectaron la irregularidad. Sobre estos (Gerardo Ávila, Juan Carlos Vargas, Marisol Rabiti y Elio Castro López) también pesa el sumario administrativo del municipio.