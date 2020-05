Nueva función. Castro ahora está en la Subdirección de Espacios Verdes.

Luego de ocho años al frente de la Intendencia de Angaco, José Castro recaló en la Subdirección de Espacios Verdes que depende del Ministerio de Obras, según confirmaron fuentes oficiales. La jugada política del ex jefe comunal no había terminado bien, ya que en las elecciones del año pasado había postulado como sucesor a su hermano menor Alejandro, lo que le generó críticas hacia adentro del justicialismo que conduce Sergio Uñac y perdió la chance de ir como candidato a diputado departamental. Encima, su familiar cayó en la general contra el bloquista Carlos Maza. Inclusive, tras dejar la gestión, el exintendente fue procesado en febrero por el juez Benedicto Correa, del Quinto de Instrucción, por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Tras la denuncia de concejales, el fallo en contra fue por utilizar empleados y herramientas de la comuna en un predio particular en Chimbas.