Composición. La presidenta es Silvina Rosso de Balanza, jueza de la Sala III. Por sorteo fueron designados Martín Heredia (al centro), del Cuarto Juzgado de Instrucción, y Matías Parrón, del Quinto Correccional.

La megacausa de expropiaciones, que comprende a abogados, exjueces y exfuncionarios acusados de integrar una red delictiva que infló el valor de los terrenos que el Estado expropiaba para quedarse con millonarios fondos de las arcas locales, viene atravesada por un sinnúmero de planteos defensivos y la etapa de conformación del tribunal de juicio no está exenta. Antes de comenzar el sorteo que iba a definir a los jueces que acompañarán a la presidenta Silvina Rosso de Balanza, dos abogados de acusados ya pidieron que esta última se aparte del debate oral y público, solicitud que deberá resolver la camarista, pero que no tiene efectos suspensivos. Así, siguió adelante la elección de los magistrados y del bolillero salieron Martín Heredia y Matías Parrón, quienes no tendrían motivos para inhibirse de actuar, señalaron fuentes judiciales. No obstante, es de esperar que otros defensores también recusen a ambos jueces.



El planteo contra Rosso de Balanza lo hizo Edishon Sobelvio, abogado de su esposa, la exjueza civil Rosalba Marún, al que adhirió Guillermo Toranzo, defensor del exmagistrado Carlos Macchi. "Es una presentación más, como las innumerables que han hecho, a los fines de demorar el proceso", resaltó el querellante, Rubén Pontoriero, quien explicó que, si bien no se posterga el curso del proceso, implica que la magistrada tenga que decidir si acepta o rechaza la embestida y luego deban opinar sus pares a través de una resolución, lo que insume tiempo. En líneas generales, Sobelvio señaló que la jueza tiene una imposibilidad para integrar el tribunal desde el punto de vista constitucional, ya que entiende que fue designada para que trate específicamente la megacausa. Lo cierto es que Rosso de Balanza está al frente del juicio porque es la única camarista que no se ha inhibido por amistad o parentesco con ninguno de los imputados ni ha intervenido en ninguna instancia durante la investigación. Por lo tanto, en este último punto, no ha emitido opinión y llegará al debate sin tintes de parcialidad.

El fiscal de juicio es Daniel Galvani, quien estará acompañado por el fiscal Iván Grassi.

Al ingresar a la fase de juicio, quedaron pocos magistrados, dado que estuvieron los que se excusaron y los que participaron en la investigación y en distintas apelaciones. Rosso de Balanza ascendió en julio a miembro de la Sala III de la Cámara Penal y por su nuevo rango estará al frente del debate. Fue ella quien convocó al sorteo para terminar de integrar el tribunal. No habían muchas opciones: Heredia, del Cuarto Juzgado de Instrucción; Parrón, del Quinto Correccional, y Carolina Parra, del Segundo Correccional. Las bolillas marcaron la designación de los dos primeros. Ambos serán notificados del resultado y, según las fuentes, no tendrían motivos para apartarse del proceso.



Luego de que se resuelva la recusación contra Rosso de Balanza (y los eventuales planteos contra Heredia y Parrón), vendrá la citación a juicio y el ofrecimiento de prueba. Pontoriero señaló que la expectativa es que el proceso se lleve a cabo en lo que queda del año, tal cual lo había dicho el fiscal de Estado, Jorge Alvo. En la causa además están procesados los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, los peritos Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos y la experito Ana María Melvin. También va camino a sumarse la acusación contra el exfiscal de Estado, Mario Díaz; el exempleado de Recursos Energéticos, Néstor Ruiz; y los exmiembros del Tribunal de Tasaciones Julio César Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera.