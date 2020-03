La megacausa de las expropiaciones sigue atravesada por los sucesivos planteos defensivos de algunos imputados, por lo que la querella, que encabeza el fiscal de Estado, Jorge Alvo, le solicitó ayer al Tribunal que aplique sanciones a todos aquellos abogados que presenten "chicanas" para seguir demorando el proceso. Fue durante la audiencia en la que se analizaron las recusaciones contra los fiscales Daniel Galvani e Iván Grassi, en la que Rubén Pontoriero, profesional que actúa con Alvo, dijo que pidió que se fijen multas. La jueza Silvina Rosso y sus pares Martín Heredia y Matías Parrón definirán el lunes la situación de los agentes del Ministerio Público (quienes por su cuenta habían rechazado apartarse de la causa) y si ponen en práctica o no algún tipo de castigo contra los letrados. Si bien no se puntualizó contra alguien en particular, el abogado que viene realizando una infinidad de planteos recusatorios es Edishon Sobelvio, esposo de la acusada Rosalba Marún, exjueza civil, indicaron fuentes judiciales.

Tanto Alvo como Pontoriero se mostraron molestos ante las presentaciones, que giran sobre los mismos puntos y que ya han sido resueltos en otras instancias, debido a que lo que hacen es dilatar la causa, manifestaron.