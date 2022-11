A partir de enero del año que viene, unos 1.000 profesionales de la salud, que tengan más de 15 años de servicio en el mismo puesto dentro de Salud Pública, comenzarán a cobrar un extra en su sueldo. El incremento se denomina "Adicional por Permanencia en el Grado" e implica un reconocimiento a ese trabajador que no ha podido subir en el escalafón sanitario. Es que el Estado no ha podido llevar adelante la carrera sanitaria, la que está prevista en la ley que regula la actividad. La suba no será para todos igual, ya que tendrá en cuenta la cantidad de años que el profesional lleva en el puesto, la que, a su vez, determinará el porcentaje de aumento que percibirá. Según quedó establecido en la norma que ya fue aprobada, el reconocimiento tendrá en cuenta el grado superior que debería estar ocupando el profesional y, así, el Estado le pagará la diferencia de sueldo, la que podrá ser total o parte de ella, dependiendo de los años. Los profesionales a los que se les aplicará el beneficio son médicos, odontólogos, bioquímicos, químicos, psicólogos, bacteriólogos, farmacéuticos, obstetras, dietistas, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas y enfermeros diplomados, todos aquellos que son parte de la Ley 71-Q.

La decisión de la gestión uñaquista de reconocer el tiempo que han pasado los profesionales sin cambios en su escalafón fue confirmada por la ministra de Hacienda, Marisa López, en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento. Según explicó la funcionaria, el mecanismo surgió del acuerdo salarial al que arribó la provincia con sus trabajadores en junio pasado. En esa negociación, el Sindicato Médico le pidió al Ejecutivo que se reconozca, en el sueldo, la imposibilidad que han tenido los trabajadores de la salud de poder subir en el escalafón sanitario, solicitud a la que se sumó la Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud (Asprosa). Tras meses de trabajo, las partes llegaron a un acuerdo, el que quedó plasmado en un decreto, el que establece que el sistema comenzará a aplicarse desde el 1 de enero del 2023, esto es, con el sueldo de ese mes. Ese acuerdo no fue lo único, ya que la cartera que conduce Alejandra Venerando también definió cambios para el resto de los trabajadores sanitarios, aquellos que están contemplados dentro del Estatuto y Escalafón para Personal Técnico y Auxiliar de la Medicina y Enfermería (Ley 1148 Q). Para ellos, se abrirá el concurso para cubrir unos 90 cargos comprendidos entre directores administrativos, jefes de departamento y supervisores (ver nota vinculada).

Según el decreto, "el monto del adicional se calcula aplicando un porcentaje de acuerdo a los años de permanencia en el grado, que va del 25 al 100 por ciento, sobre la diferencia entre el sueldo básico del grado de revista del agente, y el sueldo básico del grado de revista inmediato superior" (Ver infografía). A modo de ejemplo, aquellos trabajadores que tengan grado IX, hoy cuentan con un básico, sin adicionales, de 90.793 pesos, mientras que el de grado VIII asciende a 108.872 pesos, por lo que la diferencia es de 18.079 pesos. Así, si un trabajador lleva más de 15 años en grado IX, desde enero comenzará a recibir 9 mil pesos más a modo de reconocimiento.

Desde la cartera de Hacienda y de Salud indicaron que de los 4.476 trabajadores que corresponden a la Ley 71-Q, 966 comenzarán a percibir el beneficio, el resto no cuenta aún con al menos 15 años de antigüedad.

La gestión uñaquista ha tenido diversos gestos con los médicos, como el plus ante la emergencia del covid-19 y, más atrás, la puesta en práctica de la ley que reparte hacia el personal el recupero de costos por la atención a pacientes con obra social, tanto en los dos principales hospitales (el Rawson y el Marcial Quiroga) como en los alejados.

El Ministerio de Salud Pública, que conduce Alejandra Venerando, y la cartera de Hacienda, que encabeza Marisa López, avanzaron en un proyecto que aplica cambios en la ley 1148-Q, el Estatuto y Escalafón para Personal Técnico y Auxiliar de la Medicina y Enfermería, Personal Administrativo Sanitario, Personal de Mantenimiento y Producción, Servicios Generales y Agrupamiento Profesional, Carrera Administrativa del Ministerio De Salud Pública. Además de nuevos beneficios en antigüedad, título y presentismo, se estableció un mecanismo para llamar a concurso de cargos administrativos en los hospitales y los centros de salud, los que se estiman en al menos 90 puestos entre Director Administrativo, Director Financiero Contable, Jefe de Departamento, Subjefe de Departamento Administrativo Sanitario, Encargado y Supervisor de cualquier agrupamiento. El proyecto ya tomó estado parlamentario y se está debatiendo en comisión, por lo que se espera que sea aprobada el próximo 15 de diciembre. Una vez sancionado, comenzará a aplicarse desde enero de 2023. Si bien en el proyecto se estableció esa fecha, desde Salud explicaron que, en el caso de los concursos, dada la cantidad y el mecanismo que se deberá instrumentar, durante el año que viene se trabajará en la normativa para que quede todo listo y realizar el concurso en 2024.

El cambio más importante en la ley apunta a que aquellas personas que ganen sus cargos por concurso se mantengan en sus puestos por 8 años, plazo en el cual deberá abrirse un nuevo proceso de renovación, a través de un mecanismo de oposición y antecedente. El cargo podrá ser revalidado a través de dicho procedimiento. Además, entre los requisitos para participar figuran tener cinco años de antigüedad, no estar procesado en sumario penal ni administrativo por delitos o faltas contra la administración pública, y tener capacitaciones laborales específicas, entre otras. Dado que el hospital Guillermo Rawson y el Marcial Quiroga son centros descentralizados, ambos tienen algunos requisitos distintos que los centralizados.

Otro punto importante que se encuentra dentro de la normativa, con la que se definirá la calificación de los agentes que participarán de los concursos, es que, además de los antecedentes del legajo y el título habilitante, se realizará una evaluación de desempeño.

Impacto económico

1.900 Millones de pesos insumirá en 2023 el impacto de las mejoras en la antigüedad para los empleados estatales (civil y profesionales de la salud), el ítem de “permanencia en el cargo” y

otros beneficios.