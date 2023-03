En su edición del 29 de octubre de 2022, este medio publicó una entrevista con el fiscal federal Dante Vega, quien está encarando la acusación en el tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, bajo el título "No hay pruebas que hubo represión en el gobierno de Camus". En la redacción hubo un error, ya que la frase que manifestó el fiscal fue: "No hay pruebas de que hubiese responsabilidad política en la represión en el gobierno de Camus". El tema cobró actualidad, dado que la abogada Sandra Leveque, defensora del ex fiscal Juan Carlos Yanello, brindó su alegato el viernes e hizo referencia a la publicación. El megajuicio tiene incluidas causas de represión durante el gobierno democrático previo al golpe de 1976, en las que están imputados policías. En la entrevista, Vega había dicho que "el protagonista de ese terrorismo es la Policía" y que "las pruebas indican que no hubo responsabilidad política del Gobierno".