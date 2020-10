La interna bloquista ha llegado a un punto que está generando distintas ramificaciones. La presidente Graciela Caselles salió a hablar ayer y, entre varias definiciones, no descartó jugar en el frente Juntos por el Cambio en las elecciones 2023 como candidata a intendente de la Capital. Frente a ese escenario, el jefe comunal de Rivadavia, Fabián Martín, vice de Producción y Trabajo y mano derecha de Marcelo Orrego, líder de la alianza opositora local, resaltó, que si la actual diputada nacional "quiere dialogar, estamos dispuestos a escuchar. Nuestro frente siempre está abierto a las inquietudes y requerimientos de cualquier dirigente".

El convite del rivadaviense se enmarca en la apuesta del principal sector opositor en armar un gran frente electoral con distintas fuerzas políticas para los comicios legislativos del año que viene y las generales de 2023. Y la puerta abierta a Caselles se da luego de que esta no rechazara de plano participar en lo que fuera Cambiemos. De hecho, el nuevo aliado de la diputada nacional, Juan Domingo Bravo, había dicho que el bloquismo debe separarse del PJ e ir hacia ese espacio, mientras que el concejal de la Capital, Jorge Godoy, quien se anotó para la presidencia dentro del sector casellista, había señalado que "puede ser" ese camino. Si bien la legisladora destacó que "no estoy viendo" una alianza con Juntos por el Cambio, expresó que "soy respetuosa de lo que defina el partido", si es que se va en esa dirección. Es decir, no cuestionó ni la ideología ni el pensamiento de la actual alianza opositora a nivel nacional y provincial ni rechazó tajantemente un alineamiento en ese marco.

Así, en un contexto hipotético, Martín expresó que "en el caso de que ellos quisiesen entablar un diálogo con nosotros, estamos en la obligación de escucharlos y conversar con ellos. Después se verá".

Todo se deriva en que Caselles, Godoy y Bravo (como principales cabezas) vienen planteando que el bloquismo debe ser una alternativa, que en San Juan es necesario que haya "otra voz" y que se tiene que dar la separación del justicialismo en el Frente Todos. Frente a esa postura, Luis Rueda, titular de la Convención y candidato a tomar las riendas del bloquismo, salió con dureza al señalar que la diputada nacional y el concejal capitalino "renuncien a sus bancas para demostrar independencia", dado que ambos consiguieron sus lugares gracias a la alianza con el peronismo en la elección del año pasado. La presidente del partido destacó que el pedido "está fuera de lugar" y que "sorprenden y duelen este tipo de manifestaciones cuando vienen de alguien que quiere presidir el partido quiere cercenar la posibilidad de que el partido llegue a lo más grande".

Las definiciones de ambos reflejan el quiebre total, dado que las peleas venían siendo subterráneas y en las segundas y terceras líneas. Rueda había indicado que, como Caselles "se va, trata de dividir. Y como no logró posicionar un candidato dentro del mismo partido, lo hace con el sector más criticado puertas adentro", en referencia a los disidentes encabezado por Bravo. La legisladora respondió que el titular de la Convención "está tratando de debilitar al bloquismo al no potenciar la posibilidad de que seamos una alternativa".

El pocitano había recordado que la presidenta se había comprometido a darle su apoyo y que luego quiso jugar con otros postulantes, por lo que "nadie la entiende" y que incumplió su promesa. Caselles contestó que "él ha roto la palabra, ha defraudado mi confianza y es el único responsable de esta grieta", además de remarcar que "hace dos años que viene con un esquema de ataques, atropellos, mentiras, y apriete a la dirigencia, quitando puestos de trabajo a los afiliados".

Por Capital



Graciela Caselles manifestó que su mayor error fue no haber sido candidata a intendente por la Capital el año pasado, debido a que el gobernador Sergio Uñac le pidió que siguiera como diputada nacional. La titular del partido dijo que en 2023 se anotará en la contienda por el distrito que hoy conduce Emilio Baistrocchi.