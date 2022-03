Fabián Martín reconoció este miércoles "tener posibilidades" de ser candidato a gobernador por el espacio de Juntos por el Cambio para las elecciones del 2023.

"Dentro del espacio tengo posibilidades de ser candidato a gobernador. Por primera vez, Producción y Trabajo tiene dos candidatos competitivos y tenemos la obligación de presentar lo mejor que tenemos", dijo el jefe comunal en diálogo con Demasiada Información, en Radio Sarmiento, respecto a la posibilidad de conformar fórmula con Marcelo Orrego.

Polémica con la apoderada del partido de Milei

El sábado pasado, simpatizantes del Partido Libertario se encontraban en el Parque de Rivadavia militando y buscando nuevas adhesiones, cuando fueron sorprendidos por la policía comunal que en tres veces los "invitó" a retirarse del lugar. El intento de censura fue denunciado por la apoderada Yolanda Agüero.

"Cuando se ocupan espacios públicos hay que tener autorización municipal, no se puede ir con carteles, mesa y sillas. No tenían permiso, se les dijo que podían hacerlo caminando y no con un punto fijo. No se le impidió hacer la tarea, no fue una animosidad hacia ella", explicó Martín.