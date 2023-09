Este jueves por la noche, Facundo Moyano confirmó que está separado de Eva Bargiela. El dirigente político hizo el anuncio en su visita al ciclo Verdad/Consecuencia, programa de TN conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó Duffard al hijo de Hugo Moyano. Sin querer dar demasiado detalles sobre el tema, contestó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”. De esta manera, no hubo repregunta y Moyano permaneció muy serio ante la situación que vivió en el programa como invitado tras anunciar la sorpresiva noticia.

Hace unos días, Eva había contado como habían tomado su marido y el padre de éste, el sindicalista Hugo Moyano, su incorporación al reality de baile. “Mi suegro está muy contento con que vaya al Bailando”, dijo en una entrevista radial junto a Catalina Dlugi. Y, con respecto a Facundo, agregó: “Creo que le voy a tener que insistir un poquito para que vaya. Él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad”.

Con respecto al apellido Moyano, Eva aseguró que nunca le pesó. “La verdad es que cuando estás en pareja con alguien conocido y estás en la intimidad, te olvidás del apellido. Ahora ya ni me acuerdo...Facu está ahora en el sindicato de peajes y todos lo adoran, así que es porque los está representando bien y eso me deja tranquila”, explicó.

En otro tramo de la charla, Dlugi le recordó el romance del dirigente con Nicole Neumann y los elogios que recibió por parte de Susana Giménez, que aseguró que si ella fuera más joven, intentaría tener un romance con él. “Con los ensayos de Bailando, me di un golpe y perdí la memoria”, bromeó la joven. Y, luego, explicó: “Hace más de 7 años que nos conocemos, desde que yo tenía 23 y él 31. La realidad es que hemos tenido nuestras idas y vueltas, pero lo de Susana... La verdad que es una genia. Siempre que me la cruzo es un amor conmigo y es una divina. No me da celos. Es parte de la vida y lo importante es que nosotros nos hemos separado, pero nos hemos vuelto a elegir. Eso es lo valioso”.

Cabe recordar que en octubre de 2021, la joven y Facundo se casaron por civil, sellando finalmente su relación de varios años. Si bien ella estuvo un tiempo alejada de los medios de comunicación, ahora volvió a la televisión para participar del Bailando 2023.

Recordemos que en su debut en el programa de Marcelo Tinelli, Eva Bargiela quedó sentenciada tras conocerse el voto secreto de Carolina Pampita Ardohain que la calificó con un 3, aunque no necesitaba una nota muy alta para seguir en la próxima ronda.

“El bailarín excelente, brillante, me encantó. El resto... pensé que la apuesta al principio cuando arrancaba ya con el tema de la muñequita, las poses, que lo vimos 125 millones de veces era parte de un juego, que después ibas a bajar y la ibas a romper porque sé que estuviste tomando clases particulares, que te estás esforzando mucho, que le estás poniendo toda la onda del planeta, pero todo eso acá no lo vi. No lo vi. La verdad no sé si el baile es lo tuyo”, comenzó diciendo De Brito cuando la modelo debutó en la pista.

“Quizás, sí seguís en el certamen, puedas ir evolucionando ritmo tras ritmo. El sindicato de bailarines ya está pidiendo una medida de fuerza después de ver esto”, siguió y los puntuó con un 0.

“Bienvenido a la pista, este equipo es divino... ella es femenina, es elegante, tiene una cosa, una magia especial, aunque el baile no sea lo tuyo, ya lo vas a incorporar, con paciencia y con amor, que sé que le estás poniendo un montón... No demos esto por perdido, porque hay esperanza hasta el último segundo”, les dijo luego Pampita, quien les dio su voto de confianza.

“Un placer recibir a gente tan bella y con tan buena energía, tienen una sonrisa hermosa los dos, no hay nada turbio alrededor, y creo que hay que tener cuidado con esta señora. Porque esta señora ha logrado conquistar a un hombre muy buscado, lo cual demuestra una buena garra... Yo vi que hizo la coreo muy bien, a tiempo, deslizada, elegante, una femeneidad exquisita que se ve en pocas mujeres. Me encantaron las líneas, lo que pasa es que a todo eso le tenés que poner el doble de energía”, sumó Moria y los calificó con 8.