Cerca de las 7 de la mañana falleció de un ataque cardíaco el ex intendente de Caucete, el profesor Miguel Videla, ex presidente de la Junta Departamental Justicialista y ex secretario de Gobierno en el periodo en que Juan Elizondo estuvo al frente del municipio.

Videla fue intendente de Caucete en el periodo de 1993 al 1999 y quien estuvo al frente de los festejos por el centenario del departamento de las diagonales. Fue profesor de enseñanza secundaria y rival en elecciones de Emilio Mendoza.

En las redes sociales los justicialistas cauceteros manifestaron su dolor.

Fuente: Infocaucete