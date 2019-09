Cercanía. El candidato a presidente, Alberto Fernández, llegó a San Juan el 20 de junio y junto a Uñac encabezó un encuentro con la militancia, una conferencia de prensa, y los actos por el Día de la Bandera.

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, no llegará sólo a San Juan el próximo 1 de octubre, dado que arribará acompañado de colaboradores que perfilan para ser parte de un eventual gabinete. Según confirmaron fuentes oficiales, el economista Guillermo Nielsen será de la partida, al igual que María Eugenia Bielsa. El primero suena con fuerza para conducir el ministerio más sensible de la actualidad, el de Hacienda, mientras que la exvicegobernadora de Santa Fe es nombrada para tener a cargo el área de vivienda. Dentro de la agenda prevista, Fernández, junto al gobernador Sergio Uñac, mantendrá un encuentro con empresarios, por lo que la visita junto a sus referentes técnicos da cuenta del interés que tiene el candidato de conocer de manera directa la realidad local y brindar su pensamiento económico y sobre las economías regionales.



Una pincelada de esa mirada se conocerá cuando una de las piezas de su equipo económico esté esta semana en la provincia. Matías Kulfas será parte del Tercer Coloquio Industrial que organizó la Unión Industrial de San Juan para el 25 de este mes (Ver recuadro). El economista fue gerente General del Banco Central durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont en la gestión cristinista. Por otro lado, los detalles finales de la visita de Alberto Fernández a San Juan se terminarán de definir el martes, cuando Uñac viaje a la vecina provincia a acompañar al candidato presidencial en el último tramo de la campaña de la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Ver recuadro).



Fernández y Uñac vienen entablando una estrecha relación, al punto de que esta semana se reunieron en Buenos Aires y definieron que mantendrán una agenda de trabajo concentrada en tres puntos si el primero termina electo presidente. Los ejes centrales son el Túnel de Agua Negra, la minería y las economías regionales. La llegada de los referentes del sector económico y de vivienda apunta a fortalecer esa agenda de trabajo, indicaron las fuentes.



De acuerdo a los datos aportados, el tridente de Fernández, Nielsen y Bielsa mantendrán una reunión con un reducido grupo de empresarios locales, entre los que no se descartan representantes de las distintas cámaras. El encuentro está programado para el mediodía, luego de que el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo cumpla con una nutrida agenda en San Juan.



Según el cronograma, Fernández estará a primera hora del día en Pocito, en una erradicación de villa y posterior entrega de viviendas. Recorrerá la construcción del Velódromo, sobre Ruta 40, al lado del Estadio del Bicentenario, para después dejar habilitada la ampliación del Parque de Mayo, en Capital. Está previsto un almuerzo en Casa de Gobierno y luego, en principio, la reunión con el sector privado.



Desde el punto de vista electoral, Uñac viene impulsado la candidatura a presidente de Fernández. Así, se alineó a su proyecto desde el primer día y se puso al hombro la campaña de cara al 27 de octubre para mejorar los resultados electorales de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por su parte, el porteño viene sosteniéndose en los gobernadores peronistas para la construcción de poder de un eventual gobierno. En ese marco, Uñac sobresale en el tablero nacional como unos de los mandatarios del PJ que ha obtenido una contundente victoria en sus tierras.

Visitas

Kulfas, en el Coloquio de la UIA

Entre los principales referentes del país en materia empresarial también estará el miércoles Matías Kulfas, integrante del equipo económico de Alberto Fernández.



Será para participar del Tercer Coloquio Industrial de la Unión Industrial local. Kulfas disertará en el encuentro sobre el plan que tiene en mente el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner sobre el desarrollo de las economías regionales.



Al encuentro local llegarán, además, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, Miguel Ángel Rodríguez, de Sinteplast; Paolo Rocca, de Techint, y Cristiano Rattazzi, de Fiat.



También darán el presente los presidentes de las Uniones Industriales de la región como Mendoza, San Luis, Neuquén y Córdoba, entre otros empresarios y miembros de la UIA.

Uñac vuelve el martes a Mendoza

En la última semana de campaña para la elección de gobernador en Mendoza, Uñac viajará a la vecina provincia a dar su apoyo a la candidata del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti. Lo hará junto a llegada del candidato a presidente del espacio, Alberto Fernández.



Uñac ya visitó Mendoza para mostrar su apoyo a la senadora nacional. Lo hizo los primeros días de este mes. Junto a Sagasti, visitó una empresa industrial, destinada a mantener maquinaria para perforaciones, dio una conferencia de prensa y tuvo un almuerzo con dirigentes locales.



Las elecciones en la vecina provincia son el 29 de este mes y Sagasti tiene chances de ser electa. Si logra el cargo, ya adelantó que trabajará con Uñac y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, para fortalecer la región de Cuyo.