Convocatoria. Los militantes coparon el sector nuevo del parque, donde desplegaron sus banderas y aprovecharon para apoyar a Alberto Fernández al ritmo del popular cántico "vamos a volver".



"En Argentina no hay lugar para la periferia porque hay una sola con todos los argentinos dentro", repitió eufóricamente Alberto Fernández en la inauguración del nuevo sector del Parque de Mayo. Es que una de sus propuestas es lograr un país federal en el cual no exista un núcleo central y satélites a su alrededor sino que haya un equilibrio. En sintonía a lo que dijo el candidato a presidente del Frente de Todos, Sergio Uñac resaltó que "vamos a ayudar a construir el país federal que cada uno de nosotros nos merecemos". A su vez, Fernández elogió la gestión uñaquista y remarcó que "San Juan es símbolo de lo que debemos hacer los argentinos". Y no se privó de lanzarle dardos al gobierno macrista. Si bien no lo nombró directamente, el presidenciable dijo que si resultaba electo "no me voy a dar por enterado de la pobreza después de cuatro años", haciendo clara referencia a cómo reaccionó el Ejecutivo nacional luego de las primarias.



Por cuestiones climáticas, Fernández llegó ayer cerca del mediodía al Aeroclub de Pocito, donde lo recibió todo el Gabinete local. Si bien no pudo realizar todas las actividades pautadas como tenía previsto, el Gobernador lo llevó a la relocalización del asentamiento David Chávez y al nuevo Velódromo. El objetivo principal de esta visita era mostrarle al candidato a Presidente que en San Juan se hace obra pública y, a la vez, diferenciarse de los actos populares que le han ido organizando a Fernández el resto de los mandatarios peronistas.



El exjefe de Gabiente de Néstor y Cristina Kirchner está pisando el acelerador en la campaña para mejorar aún más el gran resultado que obtuvo en las PASO y acentuar sus diferencias con Macri.



En un marco festivo, el nuevo sector del Parque se tiñó de los diferentes colores de las agrupaciones presentes y los tambores sonaron desde que arrancó hasta que terminó la actividad. Allí, Fernández reafirmó su propuesta de un país federal. Dijo que "hay que desarrollar las zonas cercanas a los puertos y también a las provincias que están al pie de los Andes" y agregó que "tenemos que abrirle paso para que saquen su producción hacia el Pacífico y dejen de gastar dinero trasladando camiones hacia el Atlántico". Con aplausos de fondo, destacó que "si no entendemos que debemos cambiar esa cultura, vamos a seguir repitiendo las mismas experiencias y yo quiero dejar de vivirlas".



Otro eje de su discurso fue el elogio a la gestión local. "Cada vez que vengo a San Juan veo cómo progresa de la mano de su gente y de su gobernador", aseguró Fernández. Además, hizo hincapié en que se trata de un gobierno que se encarga de los más vulnerables. Allí vino el primer dardo al Gobierno nacional, ya que señaló que "gobernar no es solamente mirar planillas y hacer que los números cierren, ninguno cierra si deja afuera a argentinos y esto Uñac lo entiende mejor que nadie". Los halagos no vinieron sólo de parte del porteño, dado que Uñac también le tiró flores. "Los sanjuaninos estamos inspirados en vos y en tu proyecto", resaltó el Gobernador, quien además le deseó lo mejor a Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que "siga transitando los caminos desde la política y construyendo la institucionalidad entre todos para un país que se quiere poner de pie". Al cierre de su discurso, Fernández pidió que los sanjuaninos lo ayuden porque "hay posibilidades de vivir en otra Argentina más digna", en otro claro golpe a la gestión macrista.

Relaciones Internacionales



Jorge Argüello, quien suena como canciller si gana Fernández la elección, respaldó el proyecto del Túnel de Agua Negra y dijo que Argentina debe tener un diálogo fluido con Brasil y con Estados Unidos.



Cercanos



El diputado nacional de La Cámpora, Eduardo "Wado" de Pedro, se ubicó cerca del candidato a presidente del Frente de Todos durante el acto político y en la conferencia. Es el camporista más cercano a Alberto Fernández.

ALBERTO FERNÁNDEZ - Candidato a presidente:

"Uñac es parte de esa nueva dirigencia que demuestra su capacidad de construir".

"Argentina necesita que trabajemos juntos, dejemos de lado egoísmos y unamos fuerzas".

SERGIO UÑAC - Gobernador

"El interior no quiere privilegios, el interior quiere igualdad de oportunidades".

"Hay que salir de la especulación y volver a la construcción de un país fruto del empleo"

Apostillas

Cartas

A los colaboradores de Alberto Fernández no les quedó más espacio en sus bolsos por la cantidad de cartas que los militantes les entregaron. La mayoría de ellas contenían pedidos de ayuda para el candidato.

Trabajador

Fernández dijo, a modo de broma, que Ortiz Andino era el ministro más trabajador porque todas las obras que había visto eran de Infraestructura. Pero Alberto Hensel salió al cruce y aclaró que se hicieron con fondos mineros.

Equipo

En su discurso, el Gobernador dijo que se lleva tan bien con su vice, Marcelo Lima, que hasta se visten del mismo color. Además, hizo alusión a que pertenecen al mismo equipo y que estaban uniformados.

Chayar

El cura José María Nieto fue el encargado de bendecir el nuevo edificio de Minería y se llevó una botella de agua bendita. Fue tan efusivo que empapó a todos los funcionarios como si estuviera en una chaya de carnaval.