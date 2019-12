Una multitudinaria fiesta popular que contó con la participación de artistas de la talla de Lito Nebia, David Lebon, Iván Noble, Adriana Varela y bandas como Eruka Sativa, Los Pericos y Mala Fama, entre otras, sirvió de marco para celebrar la asunción como presidente de Alberto Fernández en la histórica Plaza de Mayo.



Se trató de un festejo en la ciudad de Buenos Aires que conjugó la liturgia de la militancia kirchnerista, la presencia de columnas sindicales y mucho fervor juvenil, en una plaza colmada por miles de manifestantes que desafiaron las altas temperaturas y un sol abrasador para acompañar el inicio de un nuevo gobierno peronista.



Varios de los presentes en esta celebración realizaron una vigilia en las inmediaciones de la Casa Rosada a la espera de esta fiesta que coronó el primer día de la administración de Fernández.



En su mensaje que brindó en Plaza de Mayo, el presidente advirtió anoche que el peronismo no va a dividirse "nunca más" porque, en ese contexto, "ellos se hacen fuertes", en referencia a la oposición, a la vez que señaló que "a los que creyeron en esas políticas espero que hayan entendido cómo funciona eso".



"Es un sistema que sólo beneficia a unos pocos y castiga a las mayorías populares", dijo Fernández en el mensaje que brindó en Plaza de Mayo, y anticipó que bajo su gobierno se impondrá la "solidaridad que siempre nos hizo vivir".



Aclaró que "en la Argentina que se viene se terminaron los operadores judiciales, los jueces que se prestan a esas operaciones y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos". Abogó por garantizar un "sistema judicial que no nos avergüenza" y que no "utilice la prisión preventiva para amedrentar opositores".



Por su lado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dijo anoche al mandatario Alberto Fernández que "tiene por delante una tarea muy dura" porque la gestión de Mauricio Macri "le ha dejado un país devastado, tierra arrasada", aunque apostó por el jefe de Estado porque "tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad tan fea que están viviendo los argentinos".



Cristina Fernández de Kirchner abogó anoche por que los dirigentes políticos "entiendan" con "generosidad y humildad" que "no todo empieza y termina en uno", sino "al contrario, uno es más grande cuando es parte de un todo", en referencia al armado peronista del Frente de Todos.



