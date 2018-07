Luego de unas catorce horas de diálogo en la Subsecretaría de Trabajo, la firma Seralico y ATA llegaron a un acuerdo por los trabajadores que prestan el servicio de comida en el hospital Marcial Quiroga.



Según confirmó el titular del organismo laboral, Roberto Correa Esbry, las partes resolvieron que la nueva compañía que se hará cargo del servicio a partir de mañana, ATA, absorberá a 20 trabajadores de los 30 que desempeñaban la tarea. El resto de los empleados serán reubicados por Seralico.



El conflicto llegó al final tras una semana de reclamos y luego de que la propuesta de ATA sea aceptada: esto es, que de los 20 trabajadores incorporados, a doce se les reconocerá la antigüedad, mientras que los ocho restantes "serán indemnizados por ambas empresas e incorporados como nuevos", indicó Correa Esbry.



La puja por los trabajadores se generó luego de que Salud Pública licitara el servicio de comida del Marcial Quiroga y ATA resultara ganadora. Esta empresa ofreció un 26 por ciento menos de lo que Seralico le venía facturando a la provincia por ese servicio. Es más, esta última firma gastronómica había hecho una llamativa propuesta al ofrecer una baja del 19 por ciento de los 25 millones de pesos que le cobró al Estado en el último año.



En la adjudicación, ATA propuso absorber a una cierta cantidad de empleados, pero lo trabajadores sostuvieron que debían ser el 65 por ciento del total, reconociéndoles la antigüedad, tal como lo exige un convenio nacional. Como la firma no estuvo de acuerdo, los empleados interpusieron un reclamo en la Subsecretaría de Trabajo.



De no haber llegado a una solución, en Salud Pública no descartaban intervenir, darle de baja a la adjudicación y convocar a otra empresa. Con ATA, la cartera sanitaria logró un ahorro en las arcas del Estado de 6.600.000 pesos al año.