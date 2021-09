Sobre el presidente del Pro, Enzo Cornejo, pesa una denuncia por el manejo irregular de fondos partidarios al haberle cobrado 380 mil pesos a María Eugenia Raverta por su candidatura como concejal de Capital en 2015. Al analizar el planteo, el fiscal federal Francisco Maldonado entendió que el hecho se dio "en el marco de elecciones provinciales", por lo que señaló que la investigación del caso no es competencia de la Justicia Federal dado que no estarían comprometidos ni fondos ni instituciones nacionales. Además, estimó que "la hipótesis delictiva denunciada está vinculada a una supuesta defraudación entre particulares". Así, envió el expediente a la Justicia provincial para su tramitación.

La resolución salió el miércoles, luego de que Raverta confirmara en sede judicial el desembolso y su mecanismo. Cornejo no sólo es el mandamás del Pro, sino que también va como candidato titular en el segundo lugar de la lista de Juntos por el Cambio para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo y de las generales del 14 de noviembre. En su visita de campaña, la presidente a nivel nacional, Patricia Bullrich, había minimizado la denuncia al señalar que "el tema de las denuncias en campaña ya las conocemos. No es una condena, está muy lejos de serlo. Nosotros siempre esperamos el veredicto de la Justicia".

Si bien el fiscal federal mencionó una presunta estafa, para que se configure esa figura delictiva tiene que existir el engaño por parte del autor hacia la víctima, lo que deberá verificarse si la causa queda en la Justicia provincial.

El caso había estallado el 12 de julio y se convirtió en una arista más del escándalo que involucra a las máximas autoridades del Pro. Sucede que las declaraciones de Raverta se dieron en el sumario que el Tribunal de Disciplina partidario está llevando adelante contra la vice del partido, Gimena Martinazzo, quien fue denunciada por concejales de Rawson, departamento del que fue candidata a intendente, por cobrarles un porcentaje de sus sueldos, bajo la presión de ejecutarles unos pagarés en blanco si no hacían los "aportes". Al declarar en ese expediente, Raverta contó que Cornejo le cobró 380 mil pesos por la candidatura como edil en 2015. En sede judicial, la mujer amplió su testimonio y destacó que el presidente del partido, por entonces secretario, le explicó que, al ser la primera postulante a concejal, "eso tiene su precio y vos lo sabés. Vos estás ganando 38 mil pesos y la candidatura sale 10 sueldos, lo que sería 380 mil pesos". Raverta también indicó que le dijeron que podía abonar con cheques y si lo hacía bajo esa forma, tenía que entregarlos "antes de firmar el formulario de candidata", según consta en el expediente. Además, la exconcejal expresó que, antes del cierre de las listas para las PASO 2015, entregó 280 mil pesos en cinco cheques y que después completó el faltante con dos documentos.

La denuncia contra Cornejo había sido hecha por una afiliada del partido.



Fundamento

La denunciante, Patricia Ontiveros, expuso que los fondos que recibió Cornejo no tuvieron registro en la contabilidad partidaria, que no existe constancia documentada de su afectación concreta y destino y no existe recibo oficial de dichos recursos.