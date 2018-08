En la mira. La denuncia señala que sólo la empresa del intendente usa el secadero. Castro dijo que hubo otras y que el sistema es gratuito para todos.

El fiscal de instrucción Carlos Rodríguez le pedirá al juez Benito Ortiz que abra la investigación para establecer si hay un delito en el uso del secadero municipal de Angaco por parte de la empresa Don Hilario, que tiene como dueños al propio intendente José Castro, sus padres y sus hermanos, indicaron fuentes judiciales. La movida del representante del Ministerio Público implicará que la denuncia que presentó el exaliado del jefe comunal, el presidente del Concejo Deliberante, José Risueño, tiene sustento como para iniciar las averiguaciones y no mandarla al archivo. Previo a tal decisión, citará al edil para que ratifique la acusación y aporte algún dato extra, indicaron las fuentes, que a la vez agregaron que no se descarta que además solicite indagatorias.



La denuncia apunta a que Castro armó el secadero municipal a medida de la empresa que por ese entonces comandaba su padre, ya que es la única que le saca provecho de manera gratuita. En mayo hubo una cesión de las acciones hacia el intendente y sus hermanos, según expresó el denunciante, quien además señaló que la firma abarata costos frente a otros competidores, quienes llevan las uvas a otros secaderos. Castro manifestó que se trata de una movida política de su exsocio, que el secadero no tiene el formato para beneficiar a nadie, dado que es es de uso público de particulares y empresas.