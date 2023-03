En la mañana de este jueves, el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, ofreció una conferencia de prensa en la cual se refirió a los cortes de calle que se han registrado en los últimos días, principalmente a cargo de los docentes autoconvocados, y aseguró que instruyó a la Policía de San Juan sobre cómo deberá actuar a partir de ahora en estos casos. Entre otros detalles, ordenó que en adelante, se libere cualquier corte de calle o ruta permanente y sistemático y que de inmediato se informe al Ministerio Público Fiscal.

“He pedido un informe de las últimas 48 horas a la Policía de la provincia, a través del cual surge claramente cómo los cortes de rutas y de calles y el impedimento de acceso a edificios públicos y a empresas privadas, se ha convertido en un sistema, en una estrategia, en un modo de actuar. Ayer y anteayer, los cortes han sido programados y han convertido a la Ciudad de San Juan en una ciudad sitiada, impidiendo de una manera sistemática y con intencionalidad la circulación de los sanjuaninos”, informó Quattropani.

Al tiempo que aclaró: “El Ministerio Público Fiscal entiende que de ninguna manera se está intentando criminalizar las protestas. Pero se tiene que evitar que para protestar se cometa un delito. Impedir el tránsito vehicular sistemáticamente es un delito, es sitiar a los demás”.

En ese contexto, indicó: “Queremos dejar claro que hemos instruido a la Policía de la provincia para que, de acá en más la actitud, como ya se ha implementado en otras oportunidades, inmediatamente producido un corte e impedimento de circulación y tránsito de manera permanente y sistemática se comunique al Ministerio Público Fiscal para que se haga cesar los efectos del delito. Es decir, vamos a impedir el corte permanente en las arterias de la provincia”.

Para continuar, sostuvo que, habló con el jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, para informarle que la Fuerza, deberá otorgar "la información de los cortes permanentes, individualización de las personas con fotografías, videos e imágenes captadas a través de las cámaras del Cisem. Que cuando haya que despejar una calle, una ruta y liberar el tránsito se haga presente principalmente personal femenino. Que cuando se vaya a desalojar en presencia de fiscales, conste que la Policía está desarmada, sin portar escudos ni bastones, ni ningún elemento contundente. Y que, si alguien resulta herido sea de la Fuerza propia y no de los manifestantes”.

Otro detalle que dio es que, los fiscales decidirán si, en caso de ser necesarias, las detenciones se harán en el momento del desalojo o luego, una vez que se tenga a las personas individualizadas. En este sentido, indicó: “Esto porque, la detención en el momento del desalojo puede producir una bataola que el Ministerio Público Fiscal quiere evitar”.

Para finalizar, Quattropani aclaró: “El derecho a peticionar, a manifestarse está absolutamente garantizado. No es una cuestión del Ministerio Público Fiscal analizar si un reclamo es válido o no, sí tenemos que evitar la comisión de delitos. Hacer los cortes de calles, programados, sistemáticos y con la clara intención de sitiar la ciudad no se puede permitir y no se puede seguir permitiendo. Si el reclamo es justo o injusto es un problema del Ejecutivo, de los gremios o de los grupos de protesta. Se puede caminar por la vereda, caminar por media calzada, se puede hacer reclamos de otro modo, no impidiendo el paso de los demás”.