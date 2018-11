El fallo del juez Pablo Flores, sobre la liberación del hombre que baleó a dos uniformados en un procedimiento en Ullum, generó polémica este jueves y el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, lo criticó duramente. Sin embargo, el magistrado prefirió ser cauto a la hora de declarar.

El funcionario del Ejecutivo había dicho que “es un fallo impresentable del juez Flores. Vamos a tomar las medidas y, si es necesario, vamos a pedir el jury”, pero el titular del Segundo Juzgado de Instrucción no quiso polemizar y manifestó que “no lo conozco al ministro Baistrocchi, no tengo razones para tenerle bronca, al contrario, me parece que cumple una función muy importante y puede opinar. Los jueces no podemos entrar en discusiones, si quiere hablar conmigo, lo atendería sin problemas”.

En el mismo sentido, Flores sostuvo en diálogo con Diario de Mediodía, de Radio Sarmiento, que “no puedo entrar en polémicas contrarias. No he visto lo que dijo el señor ministro. Por eso no voy a entrar en contradicciones con alguien de otro poder, la persona política es política y yo tengo q fundar mi resolución en las pruebas”.

Por último y al referirse a su resolución, el juez explicó que “se dictó el auto de procesamiento sin prisión preventiva porque la calificación que (Alejandro Navas) tenía de homicidio en grado de tentativa no podía mantenerse. He resuelto lo mismo que hacen los tribunales del país en estos casos”.