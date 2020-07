Tras un debate que duró casi tres horas, el Jurado de Enjuiciamiento, que preside el cortista Daniel Olivares Yapur, rechazó el planteo del juez penal Pablo Flores, quien había pedido la suspensión del juicio de destitución en su contra por su estado de salud. El proceso tiene como fin que el magistrado pierda los fueros para que sea indagado en la Justicia Penal por la entrega irregular de un vehículo al comisario Gustavo Padilla, exjefe del Depósito Judicial. Para justificar su cuadro médico, había presentado tres certificados que indican que está impedido de someterse a situaciones de "extremo estrés". Además, había señalado que la defensa no puede ser delegada en su abogado. La negativa del Jurado se debió a que, según la ley del procedimiento, no es necesario que el acusado esté presente en el debate, ya que un defensor Oficial puede asumir dicha defensa, y porque los certificados médicos hablan de reposo laboral y no de que esté impedido de ejercer su derecho a defensa.

El Jurado de Enjuiciamiento le comunicó ayer la decisión a Flores, quien se queda con escaso margen de maniobra, ya que, al no obtener la suspensión del proceso, tiene tiempo hasta las 9 de mañana de presentar su escrito de defensa. Dicho documento es clave, dado que el magistrado podrá dar cuenta de la prueba que crea conveniente. De no hacerlo, no podrá incorporar elementos probatorios más adelante, por ejemplo, durante el debate, y la única que se valorará es la que ha planteado el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani. Según indicó Olivares Yapur, el Jury fijó una reunión para el próximo lunes, en el que dará cuenta de la prueba presentada para llevar adelante el proceso y definirá en qué día se llevará adelante el juicio oral y público, el cual, según la ley, "deberá ser fijado dentro de los 60 días" posteriores.

Para rechazar el pedido de Flores, el Jurado de Enjuiciamiento se basó en lo que indica la norma que regula el funcionamiento del Jury. La ley establece que, si el imputado no puede ejercer su defensa y tampoco tiene un abogado que lo haga, el defensor Oficial designado intervendrá en esa situación "sin que esa intervención retrotraiga el curso del proceso", por lo que, según la resolución del Jury, "el enjuiciamiento puede celebrarse en ausencia del imputado". Además, sostuvo que las razones de salud que invocó el magistrado no son causales de suspensión. Por otro lado, los miembros del Jurado indicaron que, "si bien Flores se encuentra eximido de cumplir con su obligación laboral, no está impedido de ejercer su derecho a defensa", en tanto que los certificados médicos que presentó indican que "mantiene el uso de sus facultades mentales, no acredita un estado transitorio de pérdida de la ubicación temporo espacial" o que se encuentra "internado con riesgo de vida". Así, señalaron que, según las patologías y su tratamiento, se trata de un paciente ambulatorio. Según trascendió, el magistrado había esgrimido tres certificados médicos: uno cardiológico, uno psicológico y uno psiquiátrico, los cuales indicaban reposo laboral. De hecho, Flores goza de una licencia en su puesto de trabajo, al frente del Segundo de Instrucción, desde octubre de 2019, mes en el que se presentó la denuncia en su contra. Por otro lado, el juez había pedido que se realice una Junta Médica para ratificar su incapacidad de participar del Jury. Dicho planteo también fue rechazado, ya que "la causal por la cual se encuentra sometido no es determinar una incapacidad física o mental, si no la de definir la falta de cumplimiento de los deberes a su cargo".

Claves

Causa

Según la acusación, Flores le entregó una camioneta Toyota Hilux a Padilla, quien la usó para fines personales. El fiscal General destacó que el juez violó la ley, dado que es la Corte la que tiene la facultad de entregar movilidades.

Suspensión

Tras la acusación del fiscal General, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió suspender a Flores de su cargo mientras dure el proceso en su contra. La medida fue para evitar que el juez tome contacto con la prueba y con testigos.

Prueba

Quattropani ofreció como prueba testimoniales y distintos expedientes, entre los que se encuentran la entrega de la camioneta a Padilla y otra causa en la que Flores "mantuvo un estado de pasividad" hacia el comisario.