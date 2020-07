Al final, el juez Pablo Flores, involucrado en la causa en la que está procesado el excomisario Gustavo Padilla, presentó ayer su escrito de defensa en el marco del proceso de destitución que se está llevando en su contra. Según indicaron fuentes calificadas, lo hizo a través de su abogado en la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento, minutos antes de que se le venciera el plazo, el cual cerraba a las 9. En el escrito, reiteró que no conoce a Padilla y que no le entregó la camioneta para que este haga un uso particular del rodado. Además, ofreció prueba documental y testimonios para ejercer su defensa. Entre los testigos, solicitó que sea llamado un empleado de su juzgado y a Juan Pablo Ortega, el juez provisorio que solicitó su desafuero para que sea indagado en la causa de Padilla. El Jury definirá el lunes la fecha del juicio de destitución.

La presentación del magistrado se dio luego de que el Jurado de Enjuiciamiento, que conduce el cortista Daniel Olivares Yapur, decidiera rechazarle el pedido de suspensión del juicio por su estado de salud. Flores había esgrimido que no podía ejercer su defensa porque una serie de dolencias no se lo permitían. Incluso, aportó tres certificados médicos para dar cuenta de esa situación. La negativa del Jurado se debió a que, según la ley del procedimiento, no es necesario que el acusado esté presente en el debate, ya que un defensor Oficial puede asumir dicha defensa. Además, los certificados médicos hacen referencia a un reposo laboral y no de que esté impedido de ejercer su derecho de defensa.

El escrito de Flores se suma a la acusación a que había presentado el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani. El jefe del Ministerio Público había señalado que el titular del Segundo de Instrucción, actualmente de licencia médica, incurrió en la causal de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, ya que le entregó irregularmente una camioneta Toyota Hilux a Padilla el 23 de mayo del año pasado, al punto que subrayó que la concesión fue para fines personales. Quattropani destacó en su escrito que el magistrado violó la ley al ceder el vehículo, debido a que es la Corte de Justicia la que tiene la facultad para entregar las movilidades. Con la acusación y la defensa, el Jury se reunirá el lunes para definir la fecha en la que se realizará el debate. Según el reglamento, la fecha no puede exceder los 60 días hábiles posteriores a la reunión del lunes.



Otros expedientes

El Jurado de Enjuiciamiento definirá el lunes si avanza con las denuncias presentadas contra el juez Héctor Rollan, titular del Tercer Juzgado Civil, y contra Adriana Tettamanti, al frente del Juzgado Contencioso Administrativo. Esos procesos son conducidos por el cortista Juan José Victoria.