Caliente. La primera asamblea estuvo cargada de cruces y terminó con el rechazo al balance de Arancibia. Ahora, los abogados peronistas caminan a una extraordinaria para darle el OK.

El vicepresidente del Foro de Abogados, Sergio Saffe Peña, apuntó a que la semana que viene se pueda llevar adelante una asamblea extraordinaria con el objetivo de aprobar el balance que los profesionales peronistas le rechazaron al titular de la entidad, Marcelo Arancibia. Para eso, el número dos de la institución realizó ayer un pedido formal al Directorio, del que es parte, para que el miércoles se apruebe una convocatoria especial a los afiliados. Saffe estimó contar con el apoyo suficiente para darle finalmente el OK al estado de cuenta. La movida refleja un paso atrás del grupo de abogados justicialistas que, en una puja con la conducción del presidente, respaldó la desaprobación del balance. Y ahora, con el peso de la mayoría que tienen, van camino a darle el visto bueno. Es que sin las cuentas aprobadas, el Foro puede tener problemas con proveedores y entidades bancarias para emitir cheques y pagar sus servicios. Además, corre el riesgo de perder beneficios impositivos. Ante la embestida del PJ, Arancibia fue a la Justicia y pidió la nulidad de la asamblea que le vetó el balance. No obstante, si avanza la convocatoria extraordinaria y se aprueba el estado de cuenta, la presentación quedará en abstracto. Saffe Peña había advertido de los riesgos de no aprobar el balance, pero los justicialistas apoyaron el rechazo por la disputa con Arancibia.