Preparado. Sergio Saffe Peña llegó a las oficinas del Foro minutos antes de las 12, junto a quienes lo acompañan en la lista por el cargo de vicepresidente.

El cierre de la presentación de listas para la vicepresidencia del Foro de Abogados, 3 cargos clave del Directorio y dos en el Tribunal de Disciplina desató una variada gama de reacciones. La única lista opositora que se anotó para la contienda es cercana al justicialismo, por lo que el titular de la entidad, Marcelo Arancibia, salió a decir que "buscan silenciar al Foro y que este deje de ser independiente". El candidato opositor, Sergio Saffe Peña, minimizó la crítica política y le apuntó a la gestión al señalar que la institución hoy está peleada con todo el mundo. Su rival, Vanesa Laciar, que va con el apoyo de la actual conducción, no coincidió con Arancibia, ya que sólo señaló que entre sus competidores hay algunas personas afines al PJ.



Los puestos se definirán el 14 de agosto y lo que está en juego no es menor, ya que de ahí saldrá el número dos del Foro y una mayoría decisiva en el Directorio.



La aparición de una lista alineada al PJ local refleja el accionar de un grupo de abogados peronistas que tiene serias diferencias con la conducción de Arancibia. Ese grupo no comparte lo combativo que se ha mostrado contra el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura, órgano que conforma las ternas para cubrir los cargos de magistrados en la provincia. El punto más álgido de la puja fue cuando el actual presidente cuestionó el sistema de elección de postulantes para el cargo de ministro de la Corte, lugar en el que Adriana García Nieto fue designada.

Lista. Vanesa Laciar compitió el año pasado por el máximo cargo dentro de la institución. Ahora, tras un acuerdo con el oficialismo, va por la vicepresidencia.

Es más, en abril hubo una sesión extraordinaria en el Foro, en la que iban a tratarse acciones, como una eventual presentación en la Justicia pidiendo la nulidad de la terna para el puesto de cortista. La medida no prosperó porque letrados del PJ se presentaron en la sesión e impusieron su número.



El PJ contaba con la antigua Agrupación de Abogados Justicialistas, la cual renació y salió a la luz con una reunión masiva en la sede del partido. Dentro de los dirigentes que impulsan esta línea figuran el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y el abogado de Fiscalía de Estado, Gastón Noguera.



De hecho, Saffe Peña viene de este organismo (hace 14 años que se desempeña dentro de Fiscalía). Al ser consultado sobre su postulación, indicó que "hay gente que no se siente identificada con la gestión. El Foro se ha peleado con todo el mundo y ha quedado aislado institucionalmente. Queremos aportar diálogo". Sobre la línea política de la lista, manifestó que "hay muchos sectores, no sólo del PJ, que no se sienten protegidos e incluidos en la entidad".



Por su parte, Arancibia etiquetó a la lista de Saffe Peña al decir que "son colegas de la agrupación de abogados peronistas, más el grupo del expresidente Alfredo Mergó". Laciar no opinó lo mismo que el presidente, ya que sostuvo que "no creo que el PJ quiera tomar el Foro. Sí puede ser que algunos militantes tengan apetencia por tener un lugar". En la lista, Laciar está acompañada por Gabriel Russo, Verónica Balmaceda y Ana Pujovich para los cargos de vocales. A Saffe Peña lo acompañan Ruben Lloveras, Lorena Navarro y Franco Gabri.