En la previa a las elecciones 2023 en San Juan, Francisco Guevara, actual secretario de Ambiente y uno de los candidatos a intendente de Rivadavia por el frente San Juan por Todos, dio detalles sobre lo que espera hacer en el departamento en caso de ser electo. Al mismo tiempo, criticó la gestión del actual intendente y candidato a vicegobernador, Fabián Martín. En ese contexto, afirmó: "Fabián Martín representa un modelo agotado".

"En 7 años y meses hay muchas cosas que no se ha logrado en el departamento. En Rivadavia no ha habido transformaciones profundas, sobre cuestiones estructurales. No tenemos centro cultural, no tenemos microestadio para ser sede de eventos deportivos, no hay un programa estratégico en materia turística, no tiene ni siquiera salas velatorias siendo casi 100.000 habitantes", comentó Guevara en diálogo con el programa "A todo o nada", de radio Sarmiento.

Y agregó: "Creo que lo que ha faltado es gestión. Hoy en día están haciendo obras de media cuadra, pintando cordones, inaugurando plazas a las que sólo les ponen juegos y les pintan los bancos. Si vemos, es catastrófico lo que está pasando en Rivadavia con las veredas y las calles. Y las soluciones reales a la problemática de los vecinos han venido del Gobierno de San Juan, las cloacas, viviendas, turismo. Ni siquiera tenemos planteada nuestra identidad cultural en Rivadavia, tuvimos Fiesta de la Empanada, de Las dos puntas, de Colores. Cuando nosotros hablamos de modelo, bajo mi concepto, es que el municipio hoy en día es una pieza clave en el proyecto de sociedad futura".

Mientras que, en otro tramo de la entrevista expresó: "Creo que una de las cosas más complicadas es motorizar el departamento en materia de centro comercial. Hay que motorizar los centros comerciales a cielo abierto. Hoy en día existe una desigualdad entre la periferia del departamento y la zona centro y ahí tenemos que trabajar. Y también en seguridad hay que trabajar mucho. Si bien la provincia está haciendo un esfuerzo enorme, el municipio mira para otro lado. Te das cuenta porque la Policía Comunal está destruida".