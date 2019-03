Defensa. Silvana Correa y Marcela Molina, candidatas a conducir la Secretaría General y la Adjunta, respectivamente, mostraron toda la documentación que presentaron ante la Junta Electoral.



Tras la presentación de listas para las elecciones del gremio docente UDAP se desató el fuego cruzado entre los rivales. El oficialismo, que encabeza Luis Lucero, le pidió a la Junta Electoral que rechace la lista opositora porque, entre otros puntos, presentó candidatos que no están afiliados, un requisito clave para poder competir. Por eso, calificaron la maniobra como un engaño. Desde la otra vereda, Silvana Correa, que va por la conducción, retrucó que si han puesto postulantes que no están en los registros no se debe a una movida maliciosa sino a que el sindicato no ha publicado el padrón actualizado para saber quien está al día. Lo cierto es que la Junta definirá mañana a las 21 si la oposición seguirá o no en carrera. Correa abriga la esperanza de poder participar, pero no ocultó su preocupación por la cercanía de los miembros del organismo electoral con el oficialismo. Si la bajan, adelantó que recurrirá a la Justicia.



La puja no es menor, ya que está en juego el timón del gremio de mayor peso en el ámbito docente, el cual cuenta con unos 8.300 afiliados, por lo que una medida de fuerza como un paro afecta sensiblemente el dictado de clases. La elección del 9 de junio marca el fin del ciclo de la gestión de Graciela López, quien se jubiló y el 15 de junio dejará el cargo en el que habrá cumplido 12 años al frente del sindicato. A ese plazo deben sumarse los 11 años de conducción de su hermana mayor Ana María. El elegido para continuar el proyecto es Lucero, que actualmente ocupa el cargo de secretario Adjunto, el número dos. El comicio pintaba para una contienda con la presentación de la lista que lidera Correa, pero ahora su participación quedó en duda.



Es que la lista de Lucero, la Celeste - Sentir Docente, impugnó a la de su rival, la Naranja - Unidad Docente. Además de la presentación de candidatos no afiliados, señalaron que tampoco están afiliadas las personas que avalaron la lista de Correa. Esta última culpó al sindicato de no mostrar el padrón, el cual sufre modificaciones. Según explicó, buscaron candidatos que les dijeron que están afiliados, pero que puede haber pasado que, por ejemplo, ascendieron de cargo y no volvieron a ser registrados, por lo quedaron desafiliados. En ese punto, remarcó que el gremio tiene que convocar al docente para que siga en la entidad.



En la impugnación, el oficialismo criticó a los actuales miembros de la lista Unidad Docente por llevar adelante una movida a la que calificó casi como un fraude al presentar candidatos sin afiliación. En ese marco, los comparó con los integrantes del mismo espacio que quisieron jugar en 2015, entre los que hubo nueve expulsados por inconducta gremial y que judicializaron el conflicto y lograron frenar por un tiempo las elecciones. Al final, la lista Celeste - Sentir Docente tuvo el OK para participar en soledad, por lo que López accedió a su tercer mandato en compañía de Lucero como secretario Adjunto.



Por su parte, Correa señaló que eso es historia y que la jugada del oficialismo apunta a no abrir la participación y la competencia en la elección porque “tienen miedo” de perder.



Crítica