"Quieren plantarse como oposición, pero no sacan ningún rédito, al contrario, los deja mal parados ante la sociedad", destacó el presidente del Concejo Deliberante de Caucete, Juan José Escobar. Molesto, le apuntó a los tres ediles opositores (Miguel Caselles, Paola Cepeda y Emanuel Castro) por rechazar y tirar abajo un proyecto de ordenanza que contenía un plan de facilidades de pagos para los contribuyentes que tuvieran deudas por tasas municipales, el cual contemplaba hasta una rebaja del 30 por ciento. "Sin dudas, tiene que ver con una cuestión política. Nadie se opone a brindarle un beneficio a los ciudadanos, aunque, en este caso, perjudicaron a los vecinos", resaltó el titular del Legislativo comunal. Ninguno de los tres concejales contestó las llamadas de este medio.

No es la primera vez que el tridente vota en contra y hace caer un proyecto oficialista. El antecedente inmediato lo había revelado la intendenta Romina Rosas en Radio Sarmiento, cuando no acompañaron la adhesión a la ley de Emergencia Económica, por lo que las cuentas del municipio quedaron expuestas a ser embargadas ante cualquier juicio (Ver recuadro). Los tres ingresaron de la mano del exintendente Julián Gil, pero hubo peleas y hoy ninguno está dentro de esa línea, al punto de jugar con Marcelo Orrego en Juntos por el Cambio, según había contado el concejal Castro. Inclusive, Caselles ha dicho que se va a postular para la Intendencia, dijeron fuentes departamentales.

La nueva disputa se dio a fines del mes pasado, aunque el oficialismo trató de reflotar la iniciativa la semana pasada, pero volvió a sufrir un revés de la oposición, lo que derivó en que el proyecto no pueda ser tratado este año y pase para el siguiente. El tema radica en que el plan de pago necesitaba de una mayoría calificada de cinco de los siete concejales. Rosas cuenta con cuatro ediles, por lo que requería al menos un voto más, pero Caselles, Cepeda y Castro se abroquelaron y trabaron el régimen de facilidades.

En líneas generales, el programa establecía una bonificación del 30 por ciento para los contribuyentes que pagasen sus deudas de contado hasta el 31 de este mes, una reducción del 20 por ciento si lo hacían hasta el 31 de agosto y del 10 por ciento hasta el 30 de septiembre. Además, les permitía a los deudores saldar sus obligaciones hasta en tres cuotas. Escobar contó que, a la hora del tratamiento en sesión, los opositores pidieron que el proyecto pasara a comisión. Sin embargo, destacó que tuvieron el tiempo suficiente para revisar la iniciativa y que, además, hubo un cuarto intermedio en el que el asesor contable del Concejo explicó los detalles y alcances, pero que, ni así, se revirtió la postura de Caselles, Cepeda y Castro.

El presidente del Concejo remarcó que no sólo los vecinos perdieron la posibilidad de acceder a un plan de descuentos para ponerse al día, sino que el municipio también se vio imposibilitado de obtener recursos.

Escobar contó que, en la sesión siguiente, el oficialismo volvió a presentar el proyecto bajo el paraguas de la reconsideración, herramienta que estipula la Carta Orgánica ante iniciativas denegadas. Pero, para avanzar, también se necesita de la mayoría especial, la que la oposición no brindó. Así, el proyecto ya no puede ser tratado este año. Por eso, el presidente del Concejo dijo que están evaluando si existe la chance de una prórroga del plan del año pasado.

Cuentas comunales en riesgo de juicio

La intendenta había enviado al Concejo Deliberante el proyecto de adhesión a la ley de Emergencia Económica, la que evita el embargo de las cuentas municipales ante cualquier juicio. La iniciativa necesitaba de la mayoría calificada (dos tercios), por lo que los cuatro miembros del Frente de Todos tenían que contar con al menos un voto de la oposición, pero no hubo acuerdo. La jefa comunal había indicado que "la gestión se ve en dificultad" porque "no quedan protegidas las arcas de la comuna", ya que "existe el riesgo que, por algún juicio, nos embarguen los fondos coparticipables". Además, había señalado que los opositores actuaron con "desconocimiento". Caselles, Cepeda y Castro contestaron que no les dieron información sobre la cantidad de juicios contra la comuna.

Plan de pago

El plan establecía una bonificación del 30% para los contribuyentes que pagasen sus deudas de contado hasta el 31 de este mes, una reducción del 20% si lo hacían hasta el 31 de agosto y del 10% hasta el 30 de septiembre.

Rechazo

El proyecto necesitaba la mayoría calificada de cinco de los siete votos. El Frente de Todos cuenta con cuatro concejales y la oposición con tres. Pese a las explicaciones, Caselles, Cepeda y Castro votaron en contra.

Reconsideración

De acuerdo a la Carta Orgánica, el oficialismo presentó el proyecto de nuevo bajo la figura de la reconsideración, pero también eran necesarios los dos tercios. La oposición no dio el brazo a torcer y volvió a votar en contra.