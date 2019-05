Lanzamiento. Soler arrancó la campaña para la general en un acto con la presencia de la ministra de Salud, Alejandra Venerando. Domínguez también señaló que viene trabajando con funcionarios uñaquistas en proyectos de gestión.

Si bien llegó a la Intendencia de la mano del basualdismo y hoy quiere retener el mando con un partido municipal propio, Leopoldo Soler se puso la camiseta del proyecto de Sergio Uñac, desde donde recibe señales de apoyo. Y en la otra esquina está el candidato del Frente Todos, David Domínguez, quien también viene recibiendo respaldo del oficialismo provincial. La presencia y el acompañamiento de ministros del gabinete del Gobernador de uno y de otro lado desató ayer fuertes cruces entre los postulantes, en una escalada de contrapuntos por la gestión, el modelo que representa cada uno y la pertenencia política. Y hasta críticas de Domínguez a Soler por el trato a las mujeres, a lo que este último respondió que se trata de falsedades y que "no se les ocurre otra cosa para ensuciarme en algo tan caro a un sentimiento de un hombre".

Sobre ese punto, el candidato del Frente Todos, que milita en el Movimiento Evita, cuestionó el trato que el jefe comunal ha tenido con la concejal peronista opositora, Daniela Salinas, a quien, según Domínguez, le ha faltado el respeto debido a su rol de control. Soler explicó que los cuestionamientos que le ha hecho han sido en el mismo tono que ha recibido por parte de la edil y que esta busca victimizarse. Por otro lado, Domínguez señaló que "hay un trato desigual" con mujeres que cobran 2.000 pesos por mes y los varones perciben 4.000 o 5.000 pesos por el mismo trabajo. El intendente manifestó que, con respecto a las damas, se trata de un subsidio para proyectos productivos, en el que brindan servicios de 12 horas semanales en compensación. "No es discriminarlas si no que me parece que es lo más justo dentro de mi presupuesto, ya que no les quita las obligaciones que puedan tener en la casa".

Todo se desencadenó ante la consulta por la presencia de miembros del gabinete uñaquista en actos en el departamento. Soler indicó que ha contado con la visita de los ministros Alberto Hensel, de Minería; Armando Sánchez, de Desarrollo Humano; el secretario de Deportes, Jorge Chica, y Alejandra Venerando, de Salud. Inclusive esta última estuvo en el lanzamiento de campaña del jefe comunal para las generales del 2 de junio. El intendente resaltó que todo ello significa un respaldo, dado que "estamos dentro del proyecto de Uñac". Además, cuestionó que los candidatos ulluneros del Frente Todos se adjudican programas "a través de las gestiones de Domínguez. No hace falta mentirle a la gente. Distorsionan esto para obtener una ventaja electoral. Con fotos ocasionales con ministros pretenden hacer aparecer que las cosas de la provincia llegan por sus medios cuando se instrumentan a través del municipio, dado que Uñac gobierna para todos".

Domínguez expresó que no le molesta que los funcionarios uñaquistas aparezcan junto a Soler porque "han ido por actividades de Gobierno e institucionales". Por su parte, indicó que viene trabajando con la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, y con Venerando, entre otros, en proyectos de gestión. Ante la crítica de que aparece con ministros para la foto, el postulante señaló que "el que tiene la responsabilidad de gestionar para solucionar los problemas de la gente es el intendente. Yo hago política en Ullum desde hace tiempo y el intendente ha descuidado a los sectores más vulnerables". Además, dijo que Soler, aunque intenta despegarse, responde al modelo nacional del macrismo, cosa que este negó y reafirmó su cercanía con Uñac.