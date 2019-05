Unidad. El Frente Todos llevó adelante un acto político en la Unión Deportiva Caucetera. Ahí, tanto Romina Rosas como Sergio Uñac apuntaron contra la conducción departamental de Julián Gil.

El viernes por la noche y en el club Unión Deportiva Caucetera, el gobernador Sergio Uñac reclamó unidad para las filas del PJ de ese departamento. Ante miles de personas, el líder del Frente Todos recordó que permitió una interna amplia, siempre y cuando los dirigentes garantizaran una unidad de cara a las generales de junio e hizo hincapié en que será un "cobrador" de tal compromiso. Fuentes calificadas apuntaron que el destinatario de ese mensaje fue Emilio Mendoza, histórico dirigente departamental quien fue parte de la primaria de marzo y salió derrotado en tercer lugar, detrás de Romina Rosas y Sonia Recabarren. Y el gesto del pocitano se dio en el primer acto político en suelo caucetero al que "El Emilio" no fue, lo que generó dudas sobre su apoyo a Rosas en la campaña, y justo cuando circulan versiones de que estaría coqueteando con el intendente Julián Gil.



Consultado, Mendoza dijo que acompaña a Uñac, pero que no fue al club por diferencias con los dirigentes de esa institución. Además, resaltó que desde su partido, Movimiento Popular del Este, están apoyando a la concejal, pero que la decisión final no la tomará en soledad, sino que saldrá del conjunto de la fuerza.



Las dudas del Frente Todos hacia Mendoza no son nuevas, ya que en las generales de 2015 hubo dirigentes del justicialismo que habían señalado que "El Emilio" no jugó a favor de la candidatura de Mariela Ginestar, quien le había ganado la interna, y que gente de su entorno apoyó a Gil, lo que lo catapultó a la Intendencia. Mendoza niega esa situación y manifiesta que si tuviera ese poder de movilización, lo utilizaría a su favor y no para un tercero.



En estas elecciones, Rosas ganó la interna con 7.530 votos, mientras que Mendoza obtuvo 2.544. Por su parte, el jefe comunal se hizo de 4.806 sufragios, por lo que de contar con el apoyo de Mendoza, le ayudaría a estar cerca de la concejal. No obstante, con ese caudal no alcanza, ya que están las adhesiones que consiguió Recabarren, quien sí estaría jugando para Rosas. En ese marco, si el Frente Todos trabaja unido, la victoria es casi un hecho, ya que el espacio obtuvo 14.003 votos, frente a los 5.711 que logró Con Vos.



En la Unión Deportiva Caucetera, Uñac remarcó que es devoto de la Difunta Correa "y cobrador como la Difunta. Por eso, al peronismo le digo: todos unidos triunfaremos en Caucete". El Gobernador agradeció la presencia en el acto de Recabarren, pero no hizo mención a Mendoza, por lo que muchos aseguran que fue una clara señal. En la vereda de enfrente, fuentes calificadas indicaron que ya hay charlas entre Gil y el dirigente caucetero.