Composición. La actual Cámara tiene ocho bloques. Al inicio del último período comenzó con menos, pero fueron apareciendo nuevos por desprendimientos.

Como suele suceder en la previa de una nueva gestión, ya hay fuertes negociaciones por espacios de poder en la Cámara de Diputados. Se trata de los bloques bloques legislativos, las estructuras que nuclean a los legisladores del mismo palo o proyecto político, cuyo reconocimiento implica dos cargos (el secretario y el director) y visibilidad política. En la futura conducción de la Legislatura están analizando a cuántas bancadas les darán el OK, debido a que hay integrantes que tienen aspiraciones de tener sus propios lugares.



En el período 2015, el oficialismo tuvo dos grandes bloques: el justicialismo y el bloquismo. Ese esquema se repetirá, dijeron fuentes calificadas, pero entre los 25 diputados que metió el Frente Todos para la nueva gestión hay dos extrapartidarios. Se tratan de Florencia Peñaloza, de Convicción Federal, y Horacio Quiroga, del Frente Grande. La primera no contestó los llamados ni los mensajes de este medio, pero desde su entorno reconocieron que sería importante contar con un bloque propio. El segundo señaló que viene conversando la posibilidad de conseguir la bancada y admitió que sería un escenario complicado unirse a una estructura que lleve el nombre del justicialismo, dado que es el presidente del Frente Grande, aunque aclaró las tratativas se llevan a cabo "sin ninguna perspectiva de conflicto".



En el oficialismo analizan la posibilidad de armar un bloque de unidad, símil al consenso que se logró en el contexto nacional, y, si bien no lo dicen, también entra a tallar el tema monetario. Es que, a mayor cantidad de bancadas, son más puestos de secretarios y directores, sueldos que tienen su impacto en el año. Aunque la existencia de la estructura bloquista, el principal socio partidario, resultaría un impedimento a la hora de negarle el bloque a otros aliados que tengan un sello partidario distinto. Para la fuerza de la estrella es fundamental tener la bancada, ya que, con sus tres integrantes, se asegura los cargos reservados para la minoría en el Tribunal de Cuentas y en el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM).



La agrupación opositora de mayor peso en la Legislatura es Producción y Trabajo. El partido que lidera Marcelo Orrego cuenta con siete diputados, tendrá su propia estructura (que presidirá Sergio Miodowsky, según confirmó el santaluceño) y los puestos como primera minoría en los organismos antes mencionados. No obstante, Orrego lideró un frente (llamado Con Vos), que también metió en la Cámara a extrapartidarios como Gustavo Usín, de Actuar, y Enzo Cornejo, del Pro. El primero había adelantado que pedirá la bancada, como viene sucediendo hace años, y desde la segunda fuerza habían manifestado lo mismo.



Por último está el Frente San Juan Primero, que encabezó Martín Turcumán, que colocó a dos diputados: Marcelo Mallea, de Angaco, y Enrique Montaño, de Iglesia. El primero explicó que no descarta que se arme un bloque con el iglesiano y que lleve el nombre de la sociedad electoral, aunque también indicó que está estudiando pedir una estructura unipersonal.