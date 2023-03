A casi 20 días de que finalice el plazo para la presentación de candidatos, una de las figuras que sonaba para suceder al intendente de Jáchal, Miguel Vega, pegó el portazo y se fue de la gestión. Pablo Pérez renunció ayer a su cargo de director de Producción y Medio Ambiente y, según explicó a este medio, lo hizo porque "desde el municipio siempre hubo decisiones que tuvieron que ver con otras áreas y esta siempre quedó relegada". Así, manifestó que lo político se mezcló con lo institucional, ya que "Vega tenía definiciones (apoyo) hacia otro lado, por lo que no podía seguir intentando algo que veía que iba para otro sector". En ese marco resaltó que "ya no soy un candidato dentro de su estructura de gobierno, sino que voy a ser un posible candidato dentro del frente San Juan por Todos". Bajo esa definición, Pérez no descartó llegar a un acuerdo con otros sectores, como el del diputado Jorge Barifusa y el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo. Entre las críticas que lanzó Pérez, dijo que el jefe comunal no lo apoyó para cerrar el proyecto del matadero y la fábrica de pulpa de membrillo.

La salida de Pérez representa un quiebre en el PJ jachallero, ya que el ahora exfuncionario es el vice de la Junta del PJ, mientras que Vega es el titular. Además, la relación queda tirante, más si el intendente suena como posible candidato a diputado departamental y Pérez no descarta jugar por la intendencia. Así, quienes mantienen chances de tener la venía de Vega son el director de Deportes, Rodrigo Ferreyra; la concejal Cintia Aballay, y el secretario de Desarrollo Humano, Jorge Ortega. A su vez, en el armado giojista está Silvia Carbajal, mientras que el bloquismo apoyará a Jorge Codorniú.