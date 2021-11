Tras ser denunciado por lesiones en el marco de una causa por violencia de género, salió a la luz que el funcionario judicial Mario Parisí se encuentra de licencia. No obstante, el permiso para ausentarse de sus tareas laborales no está vinculado al caso, sino que se trata de una compensación por su trabajo durante el receso de enero, indicó el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, quien agregó que no tiene precisiones hasta cuándo durará la licencia, pero que sí es "grande". En cuanto a la investigación penal, no se dispuso su detención, pero trascendió de fuentes calificadas que se le dictó la prohibición de acercamiento a la denunciante. Se trata de la pareja, la que expuso que fue víctima de una agresión. De hecho, las fuentes ratificaron que el informe médico constató hematomas y escoriaciones, lesiones conocidas como moretones y raspones.

Desde la Unidad Fiscal Cavig abrieron lo que se denomina una investigación previa. De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, los representantes del Ministerio Público deben reunir pruebas que corroboren o descarten un hecho delictivo, para lo que cuentan con un plazo máximo de 90 días. Si obtienen elementos incriminatorios, avanzan a la llamada audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, en la que se produce la imputación formal al sospechoso. A través de un comunicado, firmado por el fiscal Roberto Ginsberg, coordinador de la Unidad Cavig, se informó que se llevó adelante un allanamiento. Si bien no se destacó dónde, es un hecho que fue en la vivienda en la que convivían Parisí y la mujer y en la que se produjo la presunta agresión. Tampoco se comunicó qué elementos se buscaron. El comunicado aportó que se "incorporó la declaración del denunciado". En ese marco, trascendió que se trató de una declaración a través de una presentación espontánea del funcionario judicial, aunque no circuló su contenido.

Por otro lado, personas allegadas a la denunciante, que pidieron el anonimato, se contactaron con este medio y accedieron a hablar. En ese marco, dijeron que la agresión de Parisí habría sido mucho más grave, aunque fuentes judiciales aseguraron que sólo se corroboraron moretones y raspaduras. Incluso, también circuló la versión de que el funcionario judicial también habría sufrido algunos golpes. Este medio envió mensajes de Whatsapp y llamó a Parisí por si quería dar su versión, pero no hubo respuestas.

Este diario había publicado, en base a fuentes judiciales, que la pareja practicaba karate y que ambos se conocieron hace unos tres meses desarrollando tal disciplina. Además, se había reflejado que, en ese tiempo, consolidaron el vínculo, pero que vivían en casas distintas, aunque eran vecinos. Desde el entorno de la denunciante manifestaron que se conocen desde hace un año y tres meses debido a que son vecinos, que estaban conviviendo y que la mujer no practicaba karate, sino que recibió algunas lecciones del funcionario judicial, debido a que sería instructor de ese arte marcial.

Parisí ocupa lugares relevantes en la estructura del Poder Judicial y es uno de los funcionarios que más aportó a la renovación del nuevo sistema penal. Así, es el supervisor General del Procedimiento Especial de Flagrancia, coordinador Jurisdiccional del área de Asistencia Jurídica del Colegio de Jueces y responsable de la Unidad Conclusiva de Causas.



JUEZ

En el comunicado de la Unidad Cavig se informó que las medidas tomadas fueron ordenadas por el juez de Garantías en turno. Según fuentes judiciales, se trata de Matías Parrón, quien seguirá interviniendo en el resto de los planteos que realicen los fiscales en la primera etapa de la causa.