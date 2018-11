Puntuales. El encuentro opositor comenzó pocos minutos después de las 20, el horario de la convocatoria. El primero en llegar fue Roberto Basualdo, mientras que el último fue Eduardo Cáceres.



En una reunión en la que participaron los principales referentes del frente Cambiemos, el principal espacio opositor de la provincia dio arranque a las conversaciones para armar su estructura de cara a las elecciones 2019. En la mayoría de las fuerzas que lo integran, Producción y Trabajo, PRO, UCR, Dignidad Ciudadana, Actuar, la Cruzada Renovadora y el Bloquismo disidente, señalaron que deberán cambiarle el nombre al espacio y dejar atrás la marca Cambiemos. La definición va en sintonía con lo que había manifestado en julio el intendente de Santa Lucia, Marcelo Orrego, quien suena como precandidato a Gobernador por dicha alianza. La postura radica en que la elección tendrá un corte netamente provincial, por lo que despegarse del sello que identifica a la sociedad nacional liderada por el macrismo será lo indicado. Por otro lado, aclararon que no hablaron de candidaturas y que si bien buscarán congeniar una lista de consenso en todos los cargos en juego, convinieron en dejar la puerta abierta para que cada espacio presente una lista y compita en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Quienes se mostraron de acuerdo con modificar el nombre del frente y que ayer participaron de la cumbre opositora fueron Roberto Basualdo, de Producción y Trabajo; Eduardo Cáceres, del PRO; Eduardo Castro, de la UCR, y Rodolfo Colombo, de Actuar. Para Alberto Sánchez, de Dignidad Ciudadana, la decisión le pareció indistinta, ya que "el electorado nos seguirá identificando con Cambiemos".

Para Basualdo, tener otro sello les permitirá sumar espacios locales que hoy no estén de acuerdo con las políticas nacionales que encabeza Mauricio Macri y que "estén dispuestos a jugar dentro de nuestro mismo frente". El presidente de Producción y Trabajo no quiso adelantar nombres, ya que, según manifestó, por el momento están en plena negociación. Además dijo que la conformación del frente durará hasta que finalicen las elecciones locales y no descartó que el mismo espacio pueda nuclearse para los comicios nacionales.

Sobre el nombre que deberá llevar el frente, algunos referentes consultados indicaron que tendrá que definirse en las próximas semanas, ya que, si bien el plazo de presentación es el 10 de enero, en el medio están las fiestas de fin de año y el objetivo es no perder tiempo con la instalación de la marca. En el caso de los candidatos, Basualdo había indicado que su partido iba a presentar una propuesta para pelear por la Gobernación y el intendente Fabián Martín, una de las figuras de Producción y Trabajo, resaltó ayer que el nombre del candidato se dará a conocer "dentro de diez días".

La reunión entre los principales referentes de la oposición se llevó adelante el miércoles por la noche en la sede central de la UCR sobre calle Córdoba, a la que no faltó nadie. El único que no estuvo presente fue Alfredo Avelín, de la Cruzada Renovadora, debido a que se encontraba en Buenos Aires, pero sí asistieron al encuentro referentes de ese partido. El radical Eduardo Castro calificó al mitin como "importante", debido a que "se reflejó la voluntad de permanencia en el espacio". Además, todos los presentes resaltaron que el encuentro fue el primero luego de que el gobernador Sergio Uñac anunciara que las elecciones locales serán separadas de las nacionales. Con esa confirmación, los integrantes locales de Cambiemos se vieron en la obligación de dar comienzo al aparato electoral para competirle al oficialismo en las urnas.

Cumbre opositora de cara al 2019

Muchos de los presidentes y líderes de las fuerzas que integran el principal frente opositor de la provincia asistieron con colaboradores y segundas líneas. Para el caso del bloquismo disidente, Enrique Conti fue de la partida junto a Alejandro Quinto Bravo. Por el lado del basualdismo, el senador estuvo junto a Eduardo Licciardi. En Dignidad Ciudadana, además de Alberto Sánchez participó su presidente, Carlos Rodríguez. Por Actuar, a Colombo se sumaron el concejal de la Capital, Juan Sansó, y el diputado Gustavo Usín. Para el lado de los dueños de casa, Castro estuvo acompañado con los vicepresidentes Antonio Falcón y Carlos Pelaitay, mientras que de la Cruzada Renovadora estuvieron los apoderados del partido. Tras la reunión, inmediatamente los representantes legales de las fuerzas armaron un grupo de whatsapp para definir los pasos a seguir en la conformación del frente.